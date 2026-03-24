"Una locura": motociclista empujaba a ciclista con una mano, hacía "zig zag" y pasó semáforos en rojo

Una peligrosa maniobra fue registrada en la tarde de este martes en plena avenida Independencia por una conductora, quien denunció la "locura" realizada entre un ciclista y un motociclista.

De acuerdo a las imágenes a las que accedió 0223 y el relato de la testigo, un sujeto en bicicleta viajó empujado por una moto al menos durante cinco cuadras, desde Independencia y Castelli hasta la intersección con Falucho.

Pero la imprudencia no solamente se debió por aquella situación, sino que los tres involucrados "iban haciendo zig zag" y "pasaron un semáforo en rojo", momento en que la mujer comenzó a filmar la inconsciencia vial.

Además, según comentó a este medio, la bicicleta y la moto se trasladaban "entre medio de los autos", lo que fue advertido y provocó que los vehículos redujeran la velocidad "ante semejante peligro" para evitar un accidente de tránsito.

En el video se observa cómo el conductor de la moto manejaba con su mano derecha, mientras que con la izquierda empujaba al ciclista para que pudiera trasladarse a una velocidad mayor. La arriesgada acción la continuaron hasta llegar al cruce con Tres de Febrero.