Encerraron a un bebé en el auto mientras hacían las compras: lo rescató un policía

En la jornada del miércoles un menor de 2 años fue rescatado por un policía después de quedar encerrado en una camioneta en el Paseo Champagnat de Pilar, mientras sus abuelos hacían las compras.

Un vecino escuchó llorar al niño y alertó a los guardias de seguridad, que acudieron rápidamente y decidieron romper un vidrio del vehículo para poder sacar al bebé. Además de estar solito en el interior, el auto estaba cerrado y con las ventanillas altas.

El menor estaba asustado, llorando y muy transpirado. En un video quedó registrado el momento en que el policía rompe el vidrio de la camioneta y logra abrir la puerta. Poco después, llegaron los responsables del niño, que estaban haciendo las compras.

La abuela, una mujer de 45 años, explicó que se había demorado más de lo previsto. Ahora es investigada por las autoridades de la fiscalía de turno de Pilar.