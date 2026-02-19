La nueva "Toretto": escándalo por una joven que se grabó manejando a 180 km/h y cruzando semáforos en rojo

La mujer ya fue identificada y su justificación fue que el video había sido grabado en 2024.

En las últimas horas se viralizó un video indignante en el que una joven manejó a 180 kilómetros por hora (km/h) durante varias cuadras en Berisso, cruzó al menos tres semáforos en rojo y celebró la peligrosa maniobra junto a una amiga, que filmó toda la secuencia y la compartió en sus redes.

En las imágenes, grabadas por su copiloto, se escucha a las jóvenes gritar: “¡Nos pasamos, nos pasamos, nos pasamos a 180! Daleeee”, mientras el velocímetro del auto subía sin freno.

La conductora, vestida con un saco rojo y remera negra, no detuvo la marcha en ningún cruce y tampoco bajó la velocidad, poniendo en riesgo su vida, la de su acompañante y la de cualquier persona que circulaba por la zona.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) confirmó que ya trabaja para identificar a la infractora y tomar medidas. El video, de casi un minuto, muestra cómo la joven y su amiga festejaron a los gritos cuando el auto alcanzó los 180 km/h: “¡Vamos para ciento ochenta, dale, dale, dale!”.

Tras la difusión de la secuencia, la joven que filmó el episodio intentó aclarar en Instagram que el hecho ocurrió en 2024, pero la explicación no calmó la bronca de los usuarios, que reclamaron sanciones y cuestionaron la falta de conciencia al volante.

Este caso se asemeja al que protagonizó Felicitas Alvite en La Plata, más conocida como “La Toretto”, que terminó con la muerte del motociclista Walter Armand en abril de 2024, mismo año en el que se grabó la joven de Berisso.

Alvite está detenida con prisión domiciliaria, a la espera del juicio que se llevará a cabo en noviembre. La acusan de haber manejado a alta velocidad por una avenida y de cruzar semáforos en rojo, en una supuesta picada ilegal junto a su amiga Valentina Velázquez.