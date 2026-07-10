Ya son 3.889 los muertos por los terremotos en Venezuela

El balance humano tras el inédito doblete sísmico que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio sigue agravándose: el Gobierno venezolano confirmó este jueves que la cifra de fallecidos ascendió a 3.889, consolidando este desastre como uno de los eventos sismológicos más mortíferos en la historia reciente de América Latina.

De acuerdo con el último parte oficial emitido por el Estado Mayor de Campamentos Transitorios y Viviendas, difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la cantidad de heridos se mantiene estable en 16.740.

Mientras tanto, la emergencia social se traslada a los refugios: cerca de 17.000 personas se han quedado sin hogar y 16.891 ciudadanos continúan subsistiendo en 89 campamentos transitorios, a la vez que unas 86.794 familias que reciben apoyo gubernamental.

El impacto en la infraestructura de las zonas afectadas, focalizadas principalmente en el oriente y la costa norte del país, sobre todo en La Guayra, es muy grave. Las autoridades reportan 856 edificios dañados, de los cuales 190 colapsaron por completo. La tierra, además, no da tregua: desde los sismos principales de magnitud 7,2 y 7,5, los sismólogos han registrado 1.142 réplicas, manteniendo en vilo a la población y dificultando las tareas de evaluación de daños.