Muro anunció que Mar del Plata será sede de la final de Emprendimiento Argentino: cómo participar

Mar del Plata será sede de la final de Emprendimiento Argentino, el concurso nacional que busca reconocer proyectos innovadores y con potencial de crecimiento. La convocatoria para participar ya se encuentra abierta y permanecerá vigente hasta el 31 de julio.

El concejal Fernando Muro destacó especialmente el trabajo articulado con el Gobierno nacional, a través de Rosalía Fucello, directora nacional de Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía de la Nación.

Encuentro entre Fernando Muro y Rosalía Fucello.

“Para la final de Emprendimiento Argentino que se va a hacer en Mar del Plata la convocatoria queda abierta hasta el 31 de julio”, señaló Muro, quien remarcó la importancia de la iniciativa para fortalecer el ecosistema emprendedor de la ciudad.

Esta edición incorpora además el Sello Emprendimiento Argentino, un reconocimiento oficial que distingue a emprendimientos destacados como referentes de innovación y desarrollo dentro del ecosistema nacional.

La llegada de esta instancia final a Mar del Plata había sido anunciada en junio, luego de una reunión entre Muro y Fucello, donde comenzaron las gestiones para que la ciudad fuera sede del evento en el marco de MDP Emprende.

En ese momento, el concejal había señalado que “que nuestra ciudad haya sido elegida para recibir este evento es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo hace años para fortalecer el ecosistema emprendedor, acompañar a quienes generan empleo y consolidar a Mar del Plata como una ciudad donde las ideas pueden transformarse en proyectos y los proyectos en oportunidades”.

El evento había sido anunciado tras la reunión de junio.

Desde el Municipio informaron que quienes necesiten acompañamiento para completar la inscripción o resolver situaciones vinculadas al registro MiPyME o ARCA podrán acercarse a la Oficina de Empleo, ubicada en Marcelo T. de Alvear 115 o en el quinto piso de Salta 1842, de lunes a viernes de 8.15 a 15.

También podrán realizar consultas al correo empleo@mardelplata.gov.ar.

La asistencia será brindada de manera conjunta por la Oficina de Empleo y el área de Economía del Conocimiento, con el objetivo de facilitar el acceso a la convocatoria y acompañar a los emprendimientos locales durante el proceso de postulación.

Para conocer más información e inscribirse, los interesados pueden ingresar a la web oficial del concurso: argentina.gob.ar/concurso-emprendimiento-argentino.