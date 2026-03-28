El descargo de Santiago Martínez, desde la cárcel: "No intenté matar a la mujer que amaba"

Después de ser condenado a 15 años de prisión, Santiago Martínez habló públicamente desde la cárcel y criticó el fallo judicial a través de un mensaje difundido en redes sociales. El caso, que generó fuerte repercusión, lo tiene como responsable de intento de femicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas contra su expareja, Emily Ceco, a quien había conocido en el reality Love is Blind Argentina.

La sentencia fue dictada por el Tribunal tras un proceso en el que la querella había solicitado una pena de 16 años de prisión. Por su parte, la defensa intentó avanzar con un juicio abreviado, aunque la propuesta fue finalmente rechazada.

Tras conocerse la resolución, Martínez publicó un descargo en el que reconoció haber ejercido violencia, aunque negó de manera enfática la acusación más grave: “No justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error y pedir disculpas. Me hago cargo de lo que hice, pero no de haber intentado matar a la mujer que amaba”.

En su mensaje cuestionó el desarrollo del proceso judicial y el tratamiento mediático del caso. Calificó la acusación por intento de femicidio como “infundada” y la vinculó a lo que describió como un “circo mediático”.

Además, defendió su postura apoyándose en los informes periciales. “Los peritos dijeron en sus informes que fueron lesiones leves, jamás hubo peligro de muerte y ella siempre estuvo libre de hacer lo que quisiera. Jamás ejercí la manipulación y el control que dicen. Eso es mentira”, afirmó.

Finalmente, Martínez cerró su declaración con una crítica directa al sistema judicial: “Hoy toca silencio y esperar que en algún momento la Justicia juzgue con pruebas reales y no basándose en un relato”.