Mar del Plata se prepara para la quinta edición de la Semana del Pulóver Marplatense

La 5° edición de la Semana del Pulóver Marplatensese sedesarrollará del 24 al 31 de julio. Foto ilustrativa.

En busca de torcer un contexto económico adverso, la industria textil de Mar del Plata volverá a tener su gran vidriera con la quinta edición de la Semana del Pulóver Marplatense, una iniciativa que busca fortalecer el comercio local durante las vacaciones de invierno y reafirmar el reconocimiento de la ciudad como la Capital Nacional del Pulóver.

La propuesta se desarrollará del 24 al 31 de julio en locales adheridos de distintos centros comerciales marplatenses. Durante esos ocho días, los comercios ofrecerán promociones especiales, descuentos exclusivos y distintos beneficios para incentivar la compra de prendas confeccionadas en la ciudad, aprovechando el importante movimiento turístico propio del receso invernal.

La quinta edición de esta singular propuesta incluye visitas guiadas a fábricas textiles, donde vecinos y turistas podrán conocer de primera mano el proceso de elaboración de los tradicionales pulóveres marplatenses, desde el diseño de las prendas hasta su confección final. Además, se realizarán charlas y otras propuestas orientadas a difundir el trabajo y la historia del sector.

La 5° edición de la Semana del Pulóver Marplatensese sedesarrollará del 24 al 31 de julio. Foto ilustrativa.

La iniciativa es impulsada por empresarios textiles nucleados en la Cámara Textil de Mar del Plata, con el acompañamiento del Ente de Turismo y Cultura (EmturyC). El objetivo no solo es potenciar las ventas en una de las temporadas más importantes para el comercio, sino también visibilizar el valor de una actividad que forma parte de la identidad productiva de la ciudad y que genera miles de puestos de trabajo.