Se les rompió una rueda de la moto y derraparon por la ruta
Una moto sufrió la rotura de una cubierta delantera y sus ocupantes —un hombre y una mujer— fueron trasladados al hospital.
Un accidente de tránsito se registró en la ruta provincial N° 11, a la altura del kilómetro 338, en jurisdicción del partido de La Costa, protagonizado por una pareja que se movilizaba a bordo de una moto.
De acuerdo a lo informado por los efectivos del destacamento vial intervinientes, una motocicleta marca Mondial sufrió la rotura de la cubierta delantera, lo que provocó que su conductor y su acompañante perdieran el control y cayeran sobre la calzada.
Ambas personas fueron asistidas por personal de emergencias y trasladadas al hospital de Santa Teresita con lesiones leves consistentes en excoriaciones en distintas partes del cuerpo. Fuentes oficiales confirmaron que se encuentran fuera de peligro.
El hecho se produjo en un tramo recto de la ruta, con tránsito normal, asfalto seco y condiciones climáticas favorables. En el lugar trabajó personal de seguridad vial de La Costa, que redujo momentáneamente el carril lento y realizó tareas de balizamiento para preservar el área a fin de llevar adelante las pericias correspondientes.
La Unidad Fiscal N°1 de Mar del Tuyú interviene en la causa, caratulada como “lesiones culposas”.
