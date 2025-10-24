Se les rompió una rueda de la moto y derraparon por la ruta

La moto en la que se trasladaban las dos personas heridas en ruta 11.

Un accidente de tránsito se registró en la ruta provincial N° 11, a la altura del kilómetro 338, en jurisdicción del partido de La Costa, protagonizado por una pareja que se movilizaba a bordo de una moto.

De acuerdo a lo informado por los efectivos del destacamento vial intervinientes, una motocicleta marca Mondial sufrió la rotura de la cubierta delantera, lo que provocó que su conductor y su acompañante perdieran el control y cayeran sobre la calzada.

Ambas personas fueron asistidas por personal de emergencias y trasladadas al hospital de Santa Teresita con lesiones leves consistentes en excoriaciones en distintas partes del cuerpo. Fuentes oficiales confirmaron que se encuentran fuera de peligro.

Personal médico, bomberos y la policía intervinieron en ruta 11.

El hecho se produjo en un tramo recto de la ruta, con tránsito normal, asfalto seco y condiciones climáticas favorables. En el lugar trabajó personal de seguridad vial de La Costa, que redujo momentáneamente el carril lento y realizó tareas de balizamiento para preservar el área a fin de llevar adelante las pericias correspondientes.

La Unidad Fiscal N°1 de Mar del Tuyú interviene en la causa, caratulada como “lesiones culposas”.