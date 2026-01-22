Video: cayó un camastro encima de la gente en un boliche de la Normandina y quedó filmado

Filman como cae un camastro de un boliche de la Normandina y se hace viral en Tik Tok. Imagen collage: captura

Un video difundido este jueves a través de Tik Tok muestra a un grupo de jóvenes sostener el techo de un camastro de un boliche de La Normandina, en Playa Grande y la situación rápidamente se viralizó.

En las imágenes se ve como un grupo de jóvenes está en la terraza del complejo nocturno, cerca de las 6 de la mañana y sostiene la estructura y el techo de chapa y uno de ellos lanza al mar una de las maderas, entre las carcajadas del resto. El posteo dice "Que bien estuviste ananá", con un emoji de risas.

El video en 10 horas alcanza casi las 100 mil vistas y generó distintos comentarios en la red social, donde algunos responsabilizaban a los jóvenes de haber ocasionado los daños. ¿Se cayó o lo tiraron?

Las imágenes recuerdan a un accidente ocurrió hace cerca de un año en una fiesta desarrollada en el balneario Jano's de la zona sur de Mar del Plata, que en este caso, podría haber terminado en tragedia.

En esa oportunidad, lectores enviaron un video a 0223 que muestra cómo el piso del complejo cedió en pleno evento y se quebró por completo, dejando las tablas de madera expuestas.