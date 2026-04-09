Una histórica panadería cerró sucursales y entró en concurso.

Durante casi una década, Pan Danés fue sinónimo de premium. Tenía locales ubicados en barrios estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, una estética particular y una propuesta basada en panes de masa madre, recetas nórdicas y elaboración sin conservantes. Sin embargo, el contexto económico adverso que atraviesa hoy Argentina la mantiene inmersa en una de las crisis más grandes de su historia.

Pan Danés fue fundada en el 2017 como un emprendimiento de producción a pequeña escala, pero la empresa experimentó una rápida expansión. En pocos años, pasó de ser un proyecto artesanal a una cadena con 25 locales en la Ciudad de Buenos Aires, además de desarrollar una planta industrial centralizada para abastecer tanto a sus panaderías como a restaurantes, cafeterías y hoteles.

El escenario comenzó a cambiar a partir de la segunda mitad del 2023, cuando la caída del consumo empezó a hacerse más notoria. La recesión, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo impactaron de lleno en el negocio. Según los datos que presentaron en la Justicia, las ventas se redujeron más de un 50% respecto de sus niveles históricos, afectando seriamente su rentabilidad.

La situación obligó a la empresa a implementar un ajuste operativo, que incluyó la optimización de costos, la renegociación de contratos y el cierre de varias sucursales. Sin embargo, la reducción de su red comercial también repercutió en la facturación, profundizando el deterioro financiero.

El cuadro se agravó con problemas de liquidez que derivaron en la acumulación de cheques rechazados, por más de 55 millones de pesos. La falta de acceso al crédito y la caída de los ingresos interrumpieron la cadena de pagos, dejando a la empresa sin margen para afrontar salarios, pago a proveedores e impuestos.

Frente a ello, Pan Danés optó por presentarse en concurso preventivo de acreedores, herramienta que busca evitar la quiebra y permitir la reestructuración de sus pasivos.