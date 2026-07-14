La tarotista marplatense advirtió: "Congelar jugadores puede funcionar, pero tiene un efecto boomerang"

En diálogo con 0223, la tarotista habló del "vuelto energético" y de las predicciones de los partidos.

En 0223 ya convertimos en cábala chequear la predicción de la tarotista Ivana García antes de cada uno de los partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026. Y es que las lecturas de la marplatense vienen coincidiendo en un 100% con el desarrollo de los encuentros y sus resultados.

"Me considero lectora. Soy lectora de cartas y las cartas son arquetipos inconscientes que rigen a la historia de la humanidad, básicamente los arquetipos son estructuras mentales que todos poseemos, lo que significa que yo no estoy adivinando algo, simplemente estoy leyendo lo que se me viene acá en la mesa", contó Ivana en dialogo con este medio.

"Yo abro una lectura de tarot, pregunto por cómo va a salir Argentina Suiza y leo las cartas. Esa es la parte número uno de la estructura de mi trabajo", expresó la tarotista y agregó que la parte número dos, es que "soy una persona muy sensible a casi todo y leo las energías que están disponibles. Si no es el día que estamos jugando, no abro un tarot".









En esa línea, explicó: "Las energías disponibles tienen que ver con cómo me levanté yo ese día a la mañana, cómo transcurre el día, todo es energía, todo lo que se materializa es energía. Son leyes de la física cuántica básicamente, es algo mucho más complejo que una lectura de tarot".

Además, contó que es autodidacta y que tomó diferentes formaciones en neurociencia, neuroplasticidad y epigenética: "Soy una buscadora del misterio porque soy una persona que no cree en casi nada. Yo simplemente hago lo que sé hacer y lo que siento que me da paz".

Las lecturas de los partidos de Argentina en el Mundial

Según la tarotista, la clave está en cómo relacionar las cartas de la tirada en el orden de lo futbolístico: "Las tendencias indican triunfo, fracaso, tiempos, porque cada palo está dándonos a conocer un tiempo. Un oro no es lo mismo que una espada".

Y en esa línea, ejemplificó: "Una espada habla del mundo mental y es el elemento aire. La espada es mucho más rápida que el oro, que es un elemento más pesado y que habla de lo que es la estructura de un cuerpo. Entonces hay un montón de simbología, numerología en una misma carta".





En cuanto a su formación, Ivana contó que sigue estudiando: "Sigo yendo a los congresos, me encanta y lo disfruto. El mundo del tarot es para mí es arte y soy una apasionada de esta herramienta. A mí me ha ayudado mucho en mi vida personal, he acompañado muchos procesos y la verdad es que lo hago con mucho respeto".

También me gusta ser tratada con respeto porque no quiero imponer una idea. Creo que el respeto es lo que nos va a llevar lejos a todas las personas en este mundo. Eso me gustaría poder destacarlo porque yo soy una persona, tengo hijos, tengo una vida normal, no vuelo en escoba ni tengo ningún lunar en la nariz ni estoy maldiciendo a nadie.

La banda del Palo Santo

Dentro de la Selección argentina, el trío Lisandro Martínez, Cristian Cuti Romero y Nahuel Molina Lucero formaron la banda del Palo Santo. Los hemos visto sahumar el predio de AFA, las habitaciones de la concentración y hasta cómo le sacaban un magiclick destinado a tal fin en los controles de seguridad.

Ellos están convencidos de que ayuda a limpiar las energías, pero ¿qué tan real puede llegar a ser? "El palo santo es una resina, es un pedazo de árbol en extinción, que es para armonizar ambientes, no es para limpieza energética", opinó la tarotista y argumentó: "Eso vos lo prendés en un ambiente embichado energéticamente y los mismos demonios o seres del bajo astral que están en ese espacio se te ríen en la cara".









"Sí sirve para armonizar espacios ya previamente limpios. Es riquísimo. Lo que hacen los chicos de la Selección es intencionar ese elemento con una emoción poderosa y alineada, por eso a ellos los hace sentir en lo cierto", agregó Ivana.

Respecto a "congelar" a los jugadores contrincantes, la tarotista advirtió que esta acción tiene un vuelto energético: "Está emitido desde un lugar que no es ni de luz, ni de amor, ni de orden y lo que das lo recibís, es la ley del boomerang básicamente".

"Yo siempre trabajé desde el respeto de la energía del otro. Creo que manipular la energía del otro, sin el consentimiento del otro, ya es brujería. Respeto a las personas que puedan llegar a dedicarse a hacer eso, por el nivel de consciencia que manejan y la responsabilidad energética que eso conlleva, pero no lo comparto por una cuestión de que siento que el libre albedrío es lo más sagrado que una persona puede tener", cerró.