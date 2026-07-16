Listo para el domingo: repararon los semáforos de Luro y pidieron que la gente no se trepe

El triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra fue una locura y los marplatenses no dudaron en salir a las calles, pero los festejos dejaron huellas al día siguiente. La inconsciencia de quienes se treparon a postes, paradas de colectivo, luminarias y semáforos (muchos de los cuales derribaron) generó un lamentable saldo de adultos y niños heridos.

Más allá de los esfuerzos médicos para asistir a quienes resultaron afectados, también se realizaron tareas de reparación para volver a poner en valor las estructuras caídas tras recibir el peso de los hinchas.

"La festejó como corresponde pero algunos estuvieron haciendo cosas que no nos gustan, que no están bien", aseguró el presidente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado, Mariano Bowden.

El titular del área hizo referencia a las personas que decidieron treparse a lugares que no estaban preparados para ese fin: "Son columnas de hierro, reforzadas y con galvanizado, pero no están preparadas para 250 kilos. Los semáforos no están hechos para gente saltando encima", explicó el funcionario.

Tareas de reparación

Una vez despejada el área, comenzaron las tareas de reparación de las estructuras que finalizaron este jueves al mediodía. Personal del Emvial rearmó las bases, reinstaló los semáforos y reforzó las unidades.

Una cuadrilla del Emvial realizó las reparaciones. Foto 0223.

Si bien eran necesarios sus arreglos, el foco está puesto en la prevención, por lo que las autoridades piden que el próximo domingo nadie realice este tipo de acciones para evitar que las personas salgan lastimadas.

El enojo en redes

El hecho despertó no sólo la preocupación sino también el enojo de distintos sectores, muchos de los cuales lo expresaron en redes sociales. El referente del Pro (y hombre cercano al intendente Agustín Neme), Emiliarno Giri, salió al cruce de quienes tiraron abajo el semáforo.

Con el video viralizado en redes del momento del siniestro, publicó: "Estos son unos hijos de puta, cabeza de termo que hacen mierda lo que es de todos poniendo en riesgo la vida de muchos vecino que quieren disfrutar en paz. El semáforo no se cayó como titulan algunos medios de desinformación, al semáforo lo tiraron abajo. Dicho esto Aguante Argentina".