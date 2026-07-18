Cuánto cuesta equiparse para acampar en vacaciones de invierno: ¿es la opción más económica?

Aseguran que para una escapada de pocos días, el costo del equipamiento puede hacer más conveniente el alquiler de una cabaña.

Con el inicio de las vacaciones de invierno, el turismo al aire libre vuelve a instalarse como una alternativa para quienes buscan una escapada, pero el costo del equipamiento necesario para acampar produjo que no sea una opción tan económica como años atrás.

Desde Casa López, un histórico comercio marplatense con más de 130 años de trayectoria, detallaron cuáles son los productos más demandados, cuánto cuestan y por qué, para una salida de pocos días, a veces conviene alquilar una cabaña.

Casa López es un histórico comercio marplatense que funciona desde 1890.

"El camping es estacional, entre septiembre y marzo es la época que más se hace en toda la Argentina, tanto en playas como en otros complejos, y se implementa la carpa para dos, tres o cuatro personas. También existen las familiares, que son más grandes, con habitaciones y capacidad para seis", comentó uno de los dueños del comercio, Mariano, a 0223.

Por el lado de los productos más demandados en la actualidad, marcó que se registró un cambio y se refirió a aquellos utilizados por los "cicloturistas", que usan sus "carpas personales" y "bolsas de dormir pequeñas", al igual que quienes viajan en moto, y señaló también a las carpas para dos, tres y hasta cuatro personas.

Asimismo, sostuvo que se venden "colchones inflables, los catres, las bolsas de dormir de 0°, -15° y -25°", y remarcó que "en épocas de verano sí se usa mucho el camping", donde algunos permanecen entre una semana y diez días y hoy cuentan con una amplia variedad de servicios.

Las carpas iglú tienen un valor aproximado de 120 mil pesos.

Sin embargo, el responsable del local consideró que "el camping no es una cosa barata", ya que se necesitan comprar diferentes elementos esenciales, como "una carpa y una bolsa de dormir para cuatro personas", y en vez de adquirir esos productos por tres días, aseguró que "conviene ir a una cabaña".

"Una carpa de cuatro -iglú- con telas aluminizadas y las costuras termoselladas, que es lo que permite que la carpa resista la lluvia, vale $120.000, mientras que una bolsa de dormir para una persona de 0° grados, cuesta 50.000", expresó el hombre, que además indicó que el valor de un colchón inflable asciende a $70.000, para el que se necesita un inflador de entre $15.000 y $20.000.

En último lugar, explicó que las carpas canadienses "no existen más" porque fueron reemplazadas por las iglú, que es "más cómoda y liviana", ya que "la estructura de fibra de vidrio no pesa nada", mientras que en la otra "eran caños de hierro".