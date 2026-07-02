"Nuestras vidas se volvieron muy tristes": el conmovedor testimonio de la mamá de Thiago, el joven atropellado en el Skatepark

Thiago Vera, uno de los heridos de mayor gravedad en el siniestro vial ocurrido cuando un colectivo de la línea 532 perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a varias personas en el Skatepark, continúa internado en estado crítico en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

En diálogo con 0223, su mamá, Antonella, brindó una actualización sobre su estado de salud y describió el difícil momento que atraviesa toda la familia. El lunes, el joven debió volver a ingresar al quirófano por una complicación derivada de la fractura expuesta que sufrió en una de sus piernas. "Tuvo una intervención llamada toilette, un procedimiento en el que le limpian la herida. Como él tiene el fémur quebrado en tres partes y fijado con clavos, sufrió una infección que le provocó fiebre".

Antonella explicó que el equipo médico actuó rápidamente para controlar la infección y que la evolución comenzó a mostrar algunos signos alentadores. "Apenas detectaron el cuadro, lo intervinieron y realizaron la limpieza. Tuvo fiebre el lunes y también el martes. Hoy registró un episodio al mediodía, aunque fue mucho más leve, así que eso nos deja más tranquilos".

En relación con la asistencia respiratoria, aclaró que el joven continúa con soporte, aunque se modificó el procedimiento para evitar complicaciones propias de una intubación prolongada.

"Lo que hicieron fue una traqueotomía, ya que el respirador no puede permanecer colocado por más de seis o siete días. Los médicos consideran que Thiago va a estar más cómodo y que a futuro evitará complicaciones que sí puede generar el respirador, como problemas en las cuerdas vocales y otras afecciones", comentó.

La mujer también confirmó que su hijo permanece en coma inducido. "Hoy, debido a la traqueotomía, le administraron una dosis mayor de sedantes para que permaneciera lo más quieto posible durante el procedimiento".

Pese a la gravedad del cuadro, la familia intenta sostener la esperanza mientras espera una evolución favorable. "Este es el octavo día que permanece en sueño inducido, pero seguimos con mucha esperanza y mucha fe de que todo va a salir adelante".

Mientras tanto, Antonella reconoce que el accidente cambió por completo la vida de toda la familia. "Estoy durando, pero no vivo, no duermo", confesó. La rutina de cada día quedó reducida a las pocas horas en las que puede estar junto a su hijo en el hospital. "Solo puedo verlo este ratito a las 14 y a las 20 y luego me vuelvo a mi casa donde no dejo de pensar y pedir por él", relató.

Fuera de esos momentos, asegura que la angustia es permanente: "Estamos esperando el llamado que no queremos que llegue nunca. Básicamente nuestras vidas se volvieron muy tristes", resumió.