Tragedia en el skatepark: "Por ahora se trata de una falla mecánica no atribuible a ninguna persona"

El abogado Leandro Laserna, representante del padre de Guadalupe Merlos, única víctima fatal del accidente originado por un colectivo de la línea 532 en el skatepark, comentó que están a la espera del avance de la investigación, en paralelo al pedido de nulidad que hizo el abogado Maximiliano Orsini en representación de la madre de la joven de 18 años.

"El papá nos contrató para representarlo en la causa penal donde se investiga el accidente que, lamentablemente, tuvo la pérdida de la vida de Guadalupe", expresó Laserna y subrayó que la familia sigue en estado de shock: "La situación es dramática, están con un dolor tremendo, y desde ese lugar, por supuesto, hacen lo que pueden".

Leandro Laserna representa al padre de la víctima fatal del accidente.

El letrado contó que en ese contexto, les pidieron "encarecidamente que impulsemos el expediente en búsqueda de justicia y de que se revele qué es lo que realmente pasó ese día". Por otra parte, confirmó que hasta ahora la fiscalía ordenó medidas probatorias, algunas que tienen que ver con la situación del conductor y otras con la mecánica del vehículo.

"La verdad es que lo que ha visto la familia es que el conductor, aparentemente, todo indicaría que conducía a velocidad reglamentaria, que no llevó adelante ninguna negligencia ni ninguna maniobra desafortunada. Hay videos de las cámaras de seguridad que indican esto que decimos, así que bueno, resta esperar el resultado de las pericias", explicó Laserna.

El fatal episodio sucedió el lunes 22, tras el partido de Argentina.

En esta línea es que argumentó que, en definitiva, falta saber qué fue lo que derivó en el desperfecto en la dirección del colectivo y los frenos. "Hay que investigar y entendemos que la fiscalía, que es una fiscalía que trabaja muy bien, va a seguir esta hipótesis, también investigando qué es lo que ha ocurrido con el mantenimiento del colectivo", sentenció.

Para finalizar, Laserna sintetizó: "Hay que esperar el resultado, por ahora se trata de una falla mecánica no atribuible a ninguna persona".

La familia de Guadalupe pide la suspensión de la pericia mecánica

En paralelo con la realización de la pericia mecánica que se realizó el pasado viernes en el playón donde está secuestrado el micro que protagonizó la tragedia en el skatepark, el abogado de la familia de la joven fallecida pidió la suspensión de la misma y que puedan designar un perito de parte.

El abogado Maximiliano Orsini se presentó en la causa por la madre de Guadalupe Merlos y de la progenitora de Julián Gómez, pareja de la víctima que también resultó herido.

En la nota presentada en el Juzgado de Garantías N°2 solicitó la suspensión de la pericia porque fue programada en inobservancia de lo dispuesto por el artículo 247 del Código Procesal Penal, lo que “lesiona gravemente el derecho de defensa de esta parte e impide el ejercicio efectivo de las facultades que expresamente reconoce la ley procesal”.