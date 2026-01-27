El indignante robo en un reconocido local de la Peatonal: entró con un niño y se llevó dos jeans

Un nuevo hecho de inseguridad mantuvo como escenario principal a la peatonal San Martín del centro marplatense. Esta tarde un delincuente ingresó a un local de ropa de hombres y se llevó dos jeans, aprovechando la distracción de los vendedores de la tienda.

El momento quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio. Lo más llamativo, es que en las imágenes se puede ver cómo el delincuente ingresa acompañado de un menor de edad, posiblemente su hijo.

Lejos de desconocer el motivo por el cual el padre estaba dentro del local de Macowens, se puede ver cómo el niño "relojea" a los vendedores y actúa como cómplice del hombre.

En la grabación quedó registrado el momento en que el delincuente desengancha dos jeans del perchero y los mete en una bolsa que traía consigo. Tras ello, tanto el mayor como el menor de edad verifican que nadie los estuviera viendo y salen del local.