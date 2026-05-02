"Pagame o te mato": debía varios meses de alquiler y el dueño la asesinó de un balazo dentro del local

Una discusión por una deuda de alquiler terminó en tragedia dentro de un local de cotillón en la ciudad de La Plata. El propietario del comercio, un hombre de 49 años, atacó a Paula Lastiris luego de un violento intercambio de palabras motivado por la falta de pago de la renta. En medio de la disputa, el agresor extrajo un revólver y efectuó un disparo a corta distancia que impactó directamente en el cuerpo de la mujer.

La víctima, de 47 años, se encontraba atendiendo el negocio ubicado sobre la calle 37 cuando fue sorprendida por el ataque armado. A pesar de ser trasladada de urgencia al Hospital San Martín, los médicos no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de la herida sufrida. El hecho conmocionó a los vecinos de la zona, quienes presenciaron el despliegue policial inmediato tras escucharse la detonación dentro del establecimiento comercial.

Qué hizo el sospechoso después de asesinar a su inquilina

Luego de cometer el crimen, el sospechoso intentó escapar a pie pero fue interceptado por efectivos de la comisaría segunda en las inmediaciones de la calle 35. Durante el operativo de captura, el personal policial logró reducirlo y secuestrar un arma de fuego que sería la utilizada para cometer el homicidio. El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de las autoridades judiciales que intervienen en el caso.

La investigación quedó radicada en la Fiscalía número 17 de La Plata, donde se ordenaron las primeras pericias para determinar la mecánica exacta del asesinato. Se espera que en las próximas horas se tomen testimonios adicionales para confirmar si existían denuncias previas por amenazas vinculadas al pago del alquiler. La causa fue caratulada preventivamente como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras el local permanece bajo custodia para las tareas de los peritos.