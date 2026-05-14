Fin de una era: cerró el último local de una histórica cadena de electrodomésticos y hay conmoción

La emblemática cadena de electrodomésticos Garbarino selló su colapso definitivo tras el cierre de sus últimas tres sucursales físicas y la caída de su plataforma de ventas online. La empresa, que supo ser líder indiscutida del mercado retail en Argentina, atraviesa ahora un proceso de liquidación tras la quiebra decretada por la Justicia Comercial. Este desenlace marca el final de una era para el consumo nacional, dejando atrás décadas de historia desde su fundación en el año 1951.

En su período de mayor esplendor, la firma llegó a administrar más de 200 locales en todo el país y contaba con una nómina superior a los 5.000 empleados calificados. Actualmente, la realidad es drásticamente distinta, con apenas 18 trabajadores dedicados exclusivamente a tareas administrativas y de gestión de reclamos en sedes de Capital Federal. La crisis macroeconómica y la incapacidad de adaptar su modelo de negocios al avance del comercio electrónico fueron los detonantes principales de su caída.

A Garbarino le quedaron 18 empleados dedicados a tareas administrativas.

Cuáles son los próximos pasos tras el cierre de Garbarino

El expediente judicial, radicado en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, inició formalmente la etapa de verificación de créditos para todos los acreedores interesados. Hasta el próximo 24 de junio, proveedores y ex empleados podrán presentar sus reclamos formales para intentar recuperar parte de las deudas acumuladas por la firma. Mientras tanto, el presidente de la compañía, Carlos Rosales, permanece inhabilitado para ejercer el comercio por orden directa del juez Fernando D’Alessandro.

Pese al cierre de las persianas, existe la posibilidad de que el nombre de la marca sobreviva como un activo intangible que podría ser vendido o licenciado a nuevos inversores. La Justicia analiza el capital simbólico de la empresa para habilitar su explotación bajo una gestión externa que opere principalmente de forma digital. De concretarse esta alternativa, Garbarino podría resurgir en el mercado electrónico, aunque su estructura física tradicional ya forme parte definitiva del pasado.