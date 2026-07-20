Celulares en las aulas: ¿qué ocurre si un estudiante no respeta la nueva ordenanza?

La nueva ordenanza regula el uso de teléfonos celulares en las escuelas secundarias municipales y prioriza su utilización con fines pedagógicos.

Con la reciente aprobación de la ordenanza que regula el uso de teléfonos celulares en las escuelas secundarias municipales de General Pueyrredon, una de las principales dudas pasa por cómo se actuará si un estudiante decide utilizar el dispositivo pese a la restricción. El secretario de Educación, Fernando Rizzi, aclaró que la norma no crea un régimen sancionatorio específico, sino que esos casos serán abordados a través de los acuerdos institucionales de convivencia que ya rigen en cada establecimiento.

"Se trata de consensuar más que de imponer", sostuvo el funcionario en diálogo con Radio Extra 102.3. En ese sentido, explicó que la ordenanza se incorporará al marco normativo que regula la convivencia escolar y que el respeto por la indicación de docentes y directivos formará parte de las obligaciones de los alumnos.

Cada establecimiento educativo definirá cómo implementará la restricción del uso de celulares dentro de sus acuerdos institucionales de convivencia.

Si un estudiante utiliza el celular sin autorización y desoye las indicaciones del personal de la escuela, "se procede como con cualquier falta o violación a los acuerdos de convivencia", explicó Rizzi. Eso implica que podrán intervenir los equipos directivos y de orientación escolar, además de convocarse a las familias para trabajar la situación.

"Se cita a la familia y se trabaja con los directivos y los equipos de orientación escolar. En las escuelas primarias no se ha producido este tipo de situaciones y, si ocurriera en las secundarias, se aplicarán todos los mecanismos que tienen que ver con el cumplimiento de las normas por parte de los chicos", señaló.

El secretario de Educación, Fernando Rizzi, aseguró que el incumplimiento de la nueva regulación sobre el uso de celulares será abordado a través de los acuerdos de convivencia de cada escuela y con intervención de las familias cuando sea necesario.

La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante extiende a las 17 escuelas secundarias municipales y a la escuela técnica una regulación que desde hace más de un año ya funciona en las primarias del sistema educativo local.

Rizzi remarcó que la medida "no es una prohibición sino una regulación". El uso del celular quedará limitado a situaciones excepcionales y con fines pedagógicos, cuando el docente considere que constituye una herramienta para el aprendizaje.

La normativa extiende a las escuelas secundarias municipales una regulación que ya se aplicaba en el nivel primario de General Pueyrredon.

La forma concreta de aplicar la restricción será definida por cada establecimiento dentro de sus acuerdos de convivencia. Algunas escuelas podrían optar por que los alumnos mantengan el teléfono guardado en la mochila durante las clases, mientras que otras podrán establecer sistemas de resguardo hasta el final de la jornada.

Además, la ordenanza prevé una etapa de evaluación para analizar los resultados de la medida. Según adelantó el secretario de Educación, se elaborarán informes periódicos y se realizarán talleres con estudiantes y familias para promover un uso responsable de la tecnología y ajustar los mecanismos de implementación si fuera necesario.