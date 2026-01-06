"Es una vergüenza": vecinos llenan de basura la rampa que usa su hija con discapacidad para ir a la escuela

La pequeña padece una enfermedad que “afecta sus manos, sus pies, su crecimiento y su marcha motriz”.

Una mujer denunció en redes sociales que los vecinos de la Escuela Primera N° 45 Bernardino Rivadavia tiran basura en la rampa que utiliza su hija con discapacidad para asistir al establecimiento. "Me dan más asco las personas que tiran basura que la misma mugre", expresó enfurecida e indignada.

Cansada de la situación, luego de haber conseguido que construyeran la vereda y una rampa para Olivia, una niña de 7 años que padece artrogrifosis múltiple congénita, decidió viralizar cómo ensucian con residuos la estructura que le permite el paso a la menor.

En declaraciones a 0223, su madre Avril comentó que se encuentra "harta" de que la niña "pase con la silla de ruedas por el medio de la mugre y ese olor", y además, le pidió al Consejo Escolar y la Municipalidad que tomen cartas en el asunto, aunque indicó que "ni siquiera a la directora de la institución le responden".

A pesar de que contó que el Gobierno municipal realizó una limpieza y poda en la cuadra de la EP N° 45, situada en Puán al 6000, en menos de un mes se volvió a colmar de basura y la mujer solicitó la instalación de cámaras para identificar a los responsables, según remarcó en diálogo con este medio.

En el mismo sentido, expresó que les costó "mucho" que hagan la vereda y la rampa, por las que pasó "noches y días llorando y peleando en el Consejo Escolar", pero "ni así pararon de tirar basura".

Olivia, la pequeña de 7 años que debe atravesar la basura por culpa de los vecinos de la EP N° 45.

"Ay mamá, otra vez no podemos pasar”, es el reclamo de la niña cada vez que llega a la esquina, mientras su madre intenta limpiar lo que otros ensucian, entre ratas y suciedad, para habilitar el paso.

"Es un peligro para Olivia y para cualquier niño. Tener que correr la mugre con el pie para que pase su silla de ruedas es una vergüenza. Me da asco e impotencia", sentenció.