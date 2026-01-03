Chocó a dos mujeres en pleno centro e intentó escapar: lo retuvieron los vecinos

Hace instantes el centro marplatense volvió a ser escenario de un accidente vial que podría haber terminado de manera fatal. En la intersección de las calles Belgrano y Corrientes un vehículo chocó a dos mujeres que estaban cruzando la calle e intentó escaparse.

Los vecinos que pasaban por allí rápidamente intervinieron para retener al hombre, quien actuaba de manera violenta con todos los que se le acercaban. Su accionar quedó registrado en decenas de videos que grabaron los presentes.

En las imágenes se puede ver al conductor del Renaut negro pelear con los vecinos que intentan retenerlo hasta la llegada de la policía. Posteriormente, se observa a un agente dialogar con el conductor y con las mujeres que sufrieron el atropello.

Las imágenes se publicaron en las redes sociales y generaron un enérgico repudio de parte de los usuarios.