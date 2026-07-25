¿Cuánto hace que no lavás el auto?: el nuevo hábito de los marplatenses que preocupa a los lavaderos

Con los días nublados, las lluvias intermitentes y las bajas temperaturas que marcaron gran parte del invierno en Mar del Plata, mantener el auto limpio dejó de ser una prioridad para muchos conductores. En los lavaderos de la ciudad aseguran que la actividad se retrajo de manera significativa y que los clientes comenzaron a espaciar cada vez más las visitas.

“Seguimos igual que hace un par de meses: la gente estira los tiempos entre lavados. Además, este invierno el clima no ayuda para nada. Siempre hay algún día feo, nublado o dos días seguidos de lluvia”, manifestó Ariel, responsable del lavadero de autos “El Lava”, ubicado en Juan B. Justo y La Rioja, en diálogo con 0223.

El comerciante explicó que muchos propietarios evalúan si realmente conviene limpiar el vehículo. “La gente piensa dos veces si vale la pena lavar el auto sabiendo que se va a volver a embarrar o salpicar en seguida. Hoy en día nos afectan tanto el clima de este invierno como la recesión económica”, señaló.

Además del impacto de las condiciones meteorológicas, desde el sector también observan una mayor búsqueda de alternativas más económicas. En ese sentido, Ariel destacó la diferencia con los lavaderos a ficha, donde los usuarios pueden realizar el trabajo por su cuenta.

“Te sale más barato, pero el trabajo lo tenés que hacer vos. Al final depende del tiempo y las ganas que tengas. En el bolsillo se nota la diferencia, pero implica poner la mano de obra”, reveló.

Respecto a los valores actuales, indicó que el costo varía según el servicio elegido, aunque la mayoría de los clientes opta por una limpieza completa debido a que demora más entre un lavado y otro. “Para un auto calculo unos $30.000. El precio final depende de lo que pida el cliente, si lo quiere solo por fuera o también aspirado por dentro".

A pesar del contexto adverso, desde el rubro remarcan que la necesidad de mantener los vehículos en buen estado sigue presente, aunque condicionada por la situación económica y el clima. “Todos queremos tener el auto limpio y en condiciones, pero los factores fundamentales hoy son el clima y la recesión económica”, concluyó.