Dejó su auto en un lavadero, otro hombre se hizo pasar por su pareja y se llevó: el delincuente quedó filmado

Un insólito robo ocurrió en un lavadero de autos del barrio porteño de Liniers, donde un hombre se hizo pasar por la pareja de una clienta y se llevó su vehículo sin despertar sospechas. El ladrón pagó el servicio, tomó las llaves y se fue manejando con total tranquilidad. A casi dos semanas del hecho, continúa prófugo.

El episodio tuvo lugar el sábado 11 de octubre en “Lo de Sereno”, un lavadero ubicado sobre la calle Patrón al 7000, a una cuadra y media de la avenida Emilio Castro. La víctima, Delfina Escobar, había dejado su Citroën C3 blanco modelo 2018 para lavar, como hacía cada dos meses. “Lo dejé como siempre, a las 13.30. Me tomaron mis datos, mi nombre y mi teléfono”, contó en diálogo con TN.

Una hora y media después, su pareja fue al local a retirar el vehículo, pero se encontró con que ya no estaba. Los empleados le informaron que otra persona, que también aseguró ser su novio, había abonado el servicio y retirado el auto. “Nos robaron el auto, se lo llevó otro”, le dijo a Delfina, quien al principio creyó que se trataba de una broma.

El dueño del lavadero declaró ante la Policía que uno de sus trabajadores entregó las llaves al falso cliente sin sospechar nada. Las cámaras de seguridad del comercio registraron al hombre llegando a pie, observando el vehículo, pagando el lavado y retirándose del lugar con absoluta calma.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 37, a cargo de la doctora Romina Monteleone, ordenó el análisis de las filmaciones por parte de la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina para identificar al autor del robo, que hasta el momento sigue siendo buscado.