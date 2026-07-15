Descontrol en el mar: la tripulación de un buque marplatense festejó con bengalas y fuegos artificiales

Con fuegos artificiales y bengalas, los marineros festejaron el triunfo de la Selección Argentina sobre Inglaterra.

Nadie, ni por asomo, quiso perderse la semifinal de la Selección Argentina contra Inglaterra, a tal punto que un grupo de marineros hicieron hasta lo imposible para seguir el encuentro y terminaron festejando en altamar.

Quienes tuvieron que trabajar durante el histórico partido del conjunto nacional fueron los tripulantes del buque marplatense Galemar, pero ello no impidió que se infarten viendo el encuentro de la Scaloneta y celebren la victoria argentina.

Con bengalas, fuegos artificiales, cánticos, banderas y una postal de fondo inmejorable, los navegantes enloquecieron con el triunfo de la Albiceleste, que se impuso agónicamente con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Al grito de "Argentina", la tripulación se desahogó luego del tenso cruce contra un rival histórico del país y mediante dos videos compartidos a 0223 mostraron la forma en que vivieron el pase a la final contra España.

En el momento del pitazo final y los festejos posteriores, el barco Galemar se trasladaba a la zona de pesca, donde capturan especies como langostino, merluza y calamar.