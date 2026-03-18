Confirman que uno de los cuerpos hallados en La Perla es de un desaparecido marplatense

Integrantes de organismos de derechos humanos de Mar del Plata no salen de su asombro con la dura noticia del hallazgo de un marplatense entre los restos encontrados en el exCentro clandestino de detención "La Perla" de Córdoba.

La novedad fue dada a conocer este miércoles por integrantes de la Asociación ExPresos Políticos de la ciudad, luego de que el Juzgado Federal N°3 de Córdoba informara la identificación parcial de 12 personas entre los restos óseos hallados en el terreno de la guarnición militar de La Calera en septiembre de 2025.

El hallazgo es el resultado de tareas realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que llevó a cabo tareas de prospección y excavación arqueológica encomendadas por la Justicia en el marco de la búsqueda de posibles enterramientos vinculados al ex Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Perla”.

"Encontraron los restos de un compañero de Mar del Plata", adelantó Carlos Cervera en diálogo con Extra (102.1), aunque aseguró que aún no se difundió su identidad ya que deberían anoticiar a su familia primero. "Hoy darán a conocer su identidad en una conferencia de prensa en la provincia de Córdoba", detalló.

Las tareas de campo fueron llevadas adelante en cooperación, en el marco de un convenio entre el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y el Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Los restos óseos encontrados durante las excavaciones fueron analizados para determinar su antigüedad y poder establecer así si pertenecen a personas detenidas y desaparecidas durante la última dictadura cívico militar que hayan pasado por “La Perla”. Este CCD funcionó entre 1976 y 1978 en terrenos pertenecientes al Tercer Cuerpo de Ejército, y se estima que por allí pasaron entre 2.000 y 2.500 personas, gran parte de ellas aún desaparecidas.

Hasta el momento, se habían identificado Eduardo Jorge Valverde Suárez, Oscar Reyes, Ramiro Bustillo, una de las mellizas Carranza (Adriana o Cecilia), Raúl Oscar Ceballos Canton y Mario Alberto Nívoli.