Andaba en un auto robado y con la numeración adulterada

En el marco de las recorridas preventivas personal de la comisaria cuarta hacia en la jurisdicción secuestraron un automóvil que registraba pedido de secuestro activo por robo e imputaron a la conductora por encubrimiento.

El procedimiento se inició durante la madrugada del 28 de julio, cuando observaron un Volkswagen Gol Trend de similares características al utilizado en un hecho delictivo ocurrido en la zona. Al advertir además irregularidades en la chapa patente, procediendo a interceptar el rodado en la intersección de Avenida Jara y Almirante Brown.

"La documentación exhibida por la conductora coincidía con las numeraciones visibles de motor y chasis; sin embargo, los uniformados detectaron anomalías en las cuñas identificatorias y en el grabado de los cristales, además de localizar parcialmente un sticker de seguridad original perteneciente a otro vehículo", informaron autoridades policiales.

Tras las verificaciones realizadas mediante los sistemas informáticos policiales, se estableció que dicho sticker correspondía a otro Volkswagen Gol Trend que registraba un pedido de secuestro activo desde el 26 de abril de 2024, solicitado por una dependencia policial de Ciudad Evita, en una causa por robo.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la notificación de causa por el delito de encubrimiento, la correcta identificación y su posterior libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.