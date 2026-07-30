La triquinosis se dispara: los casos confirmados crecieron un 361% en un año

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó que, hasta el 22 de julio (semana epidemiológica 29), se notificaron 331 casos sospechosos de triquinosis, de los cuales 212 fueron confirmados, uno se considera probable, 16 fueron descartados y 102 permanecen bajo investigación.

Las cifras reflejan un fuerte incremento respecto del mismo período de 2025. El año pasado se habían registrado 91 casos sospechosos, con 46 confirmados y 41 en estudio. Esto representa un aumento del 361% en los diagnósticos positivos, lo que equivale a 4,6 veces más casos que en igual tramo del año anterior.

El Ministerio de Salud bonaerense informó que hasta el 22 de julio se confirmaron 212 casos.

Cinco brotes y cuatro investigaciones en curso

Según el Boletín Epidemiológico provincial, desde el inicio del período de bajas temperaturas, entre las semanas epidemiológicas 12 y 29, se confirmaron 211 casos, lo que representa el 65% del total registrado durante el año.

De los 212 casos positivos, 207 están relacionados con cinco brotes vinculados al consumo de chacinados de elaboración casera y, en algunos casos, de productos comerciales adquiridos en carnicerías. Los restantes corresponden a casos aislados o de otro origen.

Además, las autoridades investigan cuatro sospechas de brotes en los partidos de General Guido/Ayacucho, Maipú, Junín y La Plata, asociados al consumo de carne de cerdo, carne de jabalí y productos cárnicos elaborados de manera artesanal o comercial.

Uno de los focos detectados corresponde a la Unidad Sanitaria Penitenciaria N° 49 de Junín, donde personas privadas de la libertad contrajeron la enfermedad tras consumir chacinados caseros.

Acciones sanitarias

El Ministerio de Salud bonaerense informó que, junto con las regiones sanitarias, municipios y el Ministerio de Desarrollo Agrario, se implementaron acciones de control para contener los brotes.

Las personas expuestas recibieron tratamiento preventivo con albendazol y mebendazol, mientras que las muestras fueron analizadas por el Departamento de Zoonosis Rurales de la Provincia y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas "Dr. Carlos G. Malbrán".

Desde la cartera sanitaria recordaron la importancia de notificar de manera temprana los casos sospechosos para identificar rápidamente la fuente de infección y retirar de circulación los alimentos contaminados.

La mayoría está vinculada a cinco brotes asociados al consumo de chacinados.

Síntomas y prevención

La triquinosis es una enfermedad parasitaria causada por especies del género Trichinella, que se transmite al ser humano mediante el consumo de carne de cerdo, jabalí u otros animales, o de chacinados crudos o insuficientemente cocidos que contengan larvas del parásito.

Entre los principales síntomas se encuentran fiebre, edema facial o alrededor de los ojos, dolores musculares y trastornos gastrointestinales. El tratamiento es más efectivo cuando se inicia durante la fase intestinal de la enfermedad y combina medicamentos antiparasitarios con glucocorticoides en los casos que lo requieren.

Las autoridades sanitarias reiteraron la recomendación de consumir únicamente productos cárnicos elaborados en establecimientos habilitados y con el correspondiente control bromatológico, especialmente durante los meses de bajas temperaturas, cuando aumenta la faena familiar y la producción de embutidos caseros.