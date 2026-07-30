Neme incorporó a Mónica Lence al gabinete como asesora en discapacidad

El intendente Agustín Neme nombró este jueves a la expresidenta del Consejo Escolar, Mónica Lence, en un cargo dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, específicamente en el área de discapacidad.

La designación fue oficializada mediante el Decreto 1517/26, en el que se establece que Lence se desempeñará como asesora ad honorem, es decir, sin percibir remuneración.

Neme firmó y publicó este jueves el decreto con la designación de Lence.

Según detalla el acto administrativo, entre sus funciones estará la gestión de proyectos sociales definidos como prioritarios por la Dirección General de Políticas para Personas con Discapacidad. Allí trabajará junto a una excompañera del Consejo Escolar, ya que la actual directora general del área es Carina Cermosini, también exconsejera escolar.

Asimismo, la flamante funcionaria tendrá la responsabilidad de participar, asistir y asesorar en el estudio y la elaboración de planes de trabajo entre la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por el radical Guillermo Schütrumpf, el resto de las áreas municipales y organismos provinciales, nacionales e internacionales, con el objetivo de obtener financiamiento para llevar adelante las políticas públicas definidas por el municipio.

Lence se desempeñará dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo del radical Guillermo Schütrumpf.

"La discapacidad constituye una temática compleja que requiere intervenciones interdisciplinarias, articuladas y sostenidas entre distintas áreas del Estado", sostuvo Neme en los fundamentos del decreto. "El abordaje exige superar miradas fragmentadas, promoviendo enfoques integrales centrados en la persona, su entorno y sus trayectorias", agregó el jefe comunal.

Hasta diciembre de 2025, Lence se desempeñó como presidenta del Consejo Escolar de General Pueyrredon, tras haber encabezado la lista de Juntos en las elecciones de 2021. Al finalizar su mandato, tenía la posibilidad de incorporarse al Concejo Deliberante en reemplazo de Neme —había sido electa como concejala suplente en 2023—, pero rechazó esa posibilidad, por lo que finalmente asumió Liliana Piccolo.