Tras los reiterados robos, pedirán un sereno para la Escuela 12: "No hay que poner una garita porque no es una cárcel"

Una nueva serie de robos puso en alerta a la comunidad educativa de la Escuela n° 12 del barrio Autódromo, que ya sufrió al menos 50 casos este año, según detallan padres y estudiantes.

La falta de seguridad es una constante y genera que no sólo haya hurtos sino también destrozos de quienes sólo ingresan al establecimiento a realizar actos de vandalismo.

La presidenta del Consejo Escolar, Mónica Lence, adelantó que insistirán en el pedido a Provincia para que se instale un cuidador en la comunidad.

Por eso, desde el Consejo Escolar aseguraron que insistirán a las autoridades provinciales de Educación con la instalación de un sereno para que cuide la escuela. "Al colocar la garita hubo, por lo menos, dos meses de tranquilidad pero después de eso hubo cinco robos. No podemos seguir así", destacó la presidenta del organismo, Mónica Lence en diálogo con Extra (102.1).

"Vandalizan más que robar y entran por lugares muy curiosos; se las rebuscan a pesar de que vamos cerrando de todas las maneras posibles con obras. La realidad es que no tengo palabras, lo único que hacemos es arreglar cosas que se rompen con plata que es de todos, así que nos da una impotencia tremenda", reconoció la funcionaria.

Aseguran que sólo ingresan al establecimiento a realizar actos de vandalismo.

Como responsable del Consejo se acercó a la Fiscalía para dar los nombres de posibles delincuentes que tenía como referencia por parte de vecinos y estudiantes pero nadie la llamó para ampliar las declaraciones. "Nunca tuve respuesta y temo que esto vaya a seguir pasando", dijo.

En ese marco, realizarán nuevas gestiones para llevar un sereno ya que "no se puede seguir con una garita": "Vamos a reclamar la figura de sereno, porque es una escuela, no una cárcel. Le pedimos a la Provincia que contemple por excepción la figura o que nos permita a nosotros contratar vigilancia".

Además, remarcó que mientras no se haga, se seguirán gastando partidas en reparaciones constantes.

"Ellos son los que nos tienen que autorizar este pedido, que es urgente porque estamos gastando recursos en vez de invertirlos", sentenció.