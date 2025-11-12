La presidenta del Consejo Escolar cruzó a los gremios docentes por el incidente: "Estoy cansada de imbecilidades"

La funcionaria del Consejo Escolar criticó a los gremios docentes por convocar al paro.

La presidenta del Consejo Escolar, Mónica Lence, compartió un contundente hilo en la red social X donde expresó su frustración ante los episodios de violencia que se repiten en las escuelas y las respuestas institucionales que considera insuficientes.

“Opinión personal: violencia en las escuelas. No sabemos oficialmente lo que pasó. En casi ninguna de las situaciones. Nos enteramos los hechos a través de la prensa”, comenzó diciendo Lence, en alusión a la falta de información oficial sobre los hechos recientes que conmocionaron a la comunidad educativa local.

La funcionaria del Consejo Escolar criticó a los gremios docentes por convocar al paro.

La funcionaria cuestionó la eficacia de las medidas gremiales como forma de respuesta a los conflictos: “¿Eso se soluciona con un paro? ¿Para qué, si ya está visibilizado?”, escribió, y agregó: “Yo ya estoy cansada de estas imbecilidades. No me quedó nada por dar. Estoy en paz con la Patria”.

Lence, quien desde hace años viene señalando falencias estructurales en el sistema educativo, fue más allá en su análisis: “Llevamos visibilizando estas situaciones cuatro años. Porque el sistema educativo está colapsado y vomitando la sangre de los que vienen. Y les importa tres carajos”.

Mónica Lence, foto de archivo.

En otro tramo del hilo, criticó la decisión de realizar nuevas medidas de fuerza: “Ahora van a parar y a marchar. Y los chicos van a perder otro día más. Hasta que no levantemos la alfombra y saquemos la podredumbre… hasta que no hablemos con la verdad… todo seguirá siendo la mierda que es.”

Finalmente, cerró su publicación con una frase que sintetiza su malestar: “Pidan diálogo en vez de marchar. HABLEN. NO ESCONDAN. HIPOCRITAS.”

El mensaje de Lence generó una importante repercusión entre docentes, familias y parte de la política local, en medio del clima de tensión que se vive por el caso de la Escuela Primaria 21.