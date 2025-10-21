SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Gerontología

“Esta enfermedad afecta también a sus familiares”: invitan a una charla sobre Alzheimer y otras demencias

Será este viernes en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Cómo participar.

Acompañar a una persona en esta situación suele ser un camino desafiante y a menudo solitario. Imagen ilustrativa.

21 de Octubre de 2025 12:54

Por Redacción 0223

PARA 0223

La Cooperativa de Cuidadores domiciliarios MDP Invita a una charla sobre Alzheimer y otras demencias, destinada a familiares y público en general.

Será este viernes 24 de octubre a las 16 horas, en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, de Hipólito Yrigoyen 1549.

Acompañar a una persona en esta situación suele ser un camino desafiante y a menudo solitario. Esta enfermedad no solo afecta a quien la padece sino también a sus familiares que enfrentan una serie de desafíos emocionales, físicos y prácticos. Te invitamos a un espacio de apoyo y comprensión.

La exposición estará a cargo de la licenciada Mirta Scolni, especialista en gerontología, docente e Investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp/Conicet).

La entrada es libre y gratuita.

 

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar