“Esta enfermedad afecta también a sus familiares”: invitan a una charla sobre Alzheimer y otras demencias

La Cooperativa de Cuidadores domiciliarios MDP Invita a una charla sobre Alzheimer y otras demencias, destinada a familiares y público en general.

Será este viernes 24 de octubre a las 16 horas, en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, de Hipólito Yrigoyen 1549.

Acompañar a una persona en esta situación suele ser un camino desafiante y a menudo solitario. Esta enfermedad no solo afecta a quien la padece sino también a sus familiares que enfrentan una serie de desafíos emocionales, físicos y prácticos. Te invitamos a un espacio de apoyo y comprensión.

La exposición estará a cargo de la licenciada Mirta Scolni, especialista en gerontología, docente e Investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp/Conicet).

La entrada es libre y gratuita.