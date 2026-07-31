No va más: la Caja de Empleados de Casinos registró el nivel más bajo de los últimos 25 años

Casineros: “La Caja de Empleados más baja de los últimos 25 años demuestra que este modelo económico no se aguanta más”. Foto de archivo 0223.

La Asociación de Empleados de Casinos Nacionales (AECN) manifestó su profunda preocupación por el derrumbe de la actividad en los casinos bonaerenses y advirtió que la Caja de Empleados registró el nivel más bajo de los últimos 25 años.

“Para encontrar una recaudación semejante tenemos que retroceder hasta la crisis de 2001. No es una simple estadística: es una señal concreta de la gravedad del momento económico que atraviesan las y los trabajadores argentinos”, afirmó el presidente de la AECN, Marcos Labrador.

Casineros: “La Caja de Empleados más baja de los últimos 25 años demuestra que este modelo económico no se aguanta más”.

Desde la organización gremial explicaron que la Caja de Empleados constituye un indicador directo del estado de la economía cotidiana, ya que su recaudación depende del movimiento de las salas y del dinero disponible que tienen las familias una vez cubiertos los gastos esenciales.

“Los casinos forman parte de la actividad económica, turística, gastronómica y recreativa de cada ciudad. Hoy los salarios ya no alcanzan para cubrir lo esencial y miles de familias viven endeudadas para llegar a fin de mes. Cuando el ingreso se destina casi exclusivamente a alimentos, alquileres, servicios y deudas, todo el circuito de consumo se paraliza. La peor Caja de Empleados de los últimos 25 años es el reflejo de esa realidad”, señaló Labrador.

Desde la organización gremial explicaron que la Caja de Empleados constituye un indicador directo del estado de la economía cotidiana, ya que su recaudación depende del movimiento de las salas y del dinero disponible que tienen las familias.

Desde la AECN advirtieron que esta situación es consecuencia de un modelo económico que destruye el mercado interno, desalienta la producción, provoca el cierre de empresas, comercios e industrias, multiplica la pérdida de puestos de trabajo y deteriora el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. “Cuando no hay consumo, tampoco hay actividad. Y cuando no hay actividad, cae la recaudación, se resienten los ingresos de los trabajadores y se debilita el financiamiento del Estado. Lo que ocurre en los casinos es una expresión más de la crisis que atraviesa toda la economía argentina”, sostuvo Labrador.

Al mismo tiempo, el sindicato cuestionó la falta de respuestas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ante una situación que exige medidas urgentes. “Sabemos que la Provincia no define la política económica nacional, pero sí tiene la responsabilidad de brindar todas las herramientas disponibles para fortalecer la actividad, modernizar las salas y defender tanto la recaudación del Estado como los ingresos de sus trabajadores”, afirmó Labrador.

La Asociación de Empleados de Casinos Nacionales (AECN) manifestó su profunda preocupación por el derrumbe de la actividad en los casinos bonaerenses y pidió respuestas a las autoridades.

En ese sentido, la AECN volvió a reclamar la implementación de los medios electrónicos de pago y del sistema de cobro mediante QR, una medida que el sector espera desde hace más de un año y medio. “No resolverá por sí sola la crisis generada por la caída del consumo, pero representa una herramienta concreta e inmediata para mejorar el funcionamiento de los casinos, la recaudación del Estado provincial y los ingresos de las y los trabajadores”, agregó.