Despertó Thiago, el joven atropellado por un colectivo en el Skatepark: "Nos escuchó"

Después de días de profunda angustia e incertidumbre, la familia de Thiago, uno de los jóvenes atropellados por un colectivo de la línea 532 en la zona del Skatepark, compartió una noticia que renovó las esperanzas sobre su evolución: el joven despertó y dio las primeras señales de respuesta.

La novedad fue comunicada por su padre, Diego Vera, a través de un video difundido en redes sociales. "Acabamos de volver del hospital, nos encontramos con la grata sorpresa de que Thiago tenía los ojitos abiertos y nos escuchó", expresó con emoción.

En ese sentido, explicó que el joven todavía permanece internado en terapia intensiva y que su comunicación es limitada. "Mediante apretones de mano y gestos nos comunicamos, obviamente no puede hablar porque tiene una traqueotomía", señaló.

A pesar de que el camino de recuperación recién comienza, la familia destacó el avance como un paso muy importante. "Queríamos compartir con toda la gente que oró y pregunta esta pequeña felicidad que tenemos todos. Si bien va a seguir en terapia, sabemos que no es el fin de todo, sino el comienzo", afirmó Vera.

Finalmente, volvió a agradecer el acompañamiento que recibieron desde el momento del accidente y pidió que continúen enviando cariño para Thiago. "Les pedimos que sigan ayudándonos, orando y dándoles fuerzas. Todos los mensajitos que quieran mandar alentando a Thiago, se los hago escuchar y ver porque le hace muy bien. Gracias a todos por seguir, lo van a hacer muy felices sus mensajes", concluyó.

El joven permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos donde otras cinco personas se encuentran en tratamiento por las secuelas de la tragedia que también se llevó la vida de una chica de 18 años que esperaba el colectivo con su novio.

Aún continúa la investigación para determinar las causas del accidente a través de las pericias y confirmar si el siniestro ocurrió por un desperfecto técnico de la unidad.