Tragedia: tuvo un infarto mientras manejaba, chocó contra dos autos y se murió

Una trágica noche vivió el barrio porteño de Almagro este último sábado cuando un conductor de 57 años perdió la vida tras sufrir un infarto mientras manejaba. El hombre circulaba a bordo de su Peugeot 207 por la intersección de Sánchez de Bustamante y Lavalle cuando perdió el control del vehículo. El auto subió repentinamente a la vereda e impactó contra una Partner, provocando una colisión en cadena que terminó afectando a un tercer rodado estacionado en la vía pública.

Tras el impacto, el personal del SAME arribó rápidamente al lugar del accidente para asistir al conductor que se encontraba en estado crítico. Los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en plena calle antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Ramos Mejía. A pesar de los esfuerzos del equipo médico por estabilizarlo, el sujeto falleció poco después a causa de un paro cardiorrespiratorio severo y los politraumatismos sufridos por el impacto.

El resto de heridos fueron trasladados al hospital Ramos Mejía.

Cuál es el estado de los otros protagonistas del choque

Los ocupantes de la camioneta Peugeot Partner también fueron derivados al mismo centro de salud tras el choque múltiple en la zona de Almagro. Según informaron las fuentes hospitalarias, los involucrados presentaron contusiones leves y un diagnóstico de latigazo cervical, quedando afortunadamente fuera de cualquier peligro. La escena fue perimetrada durante varias horas mientras se realizaban las tareas de limpieza y los peritajes técnicos necesarios para determinar la mecánica del siniestro vial.

La investigación judicial del hecho quedó radicada bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste, a cargo de la fiscal Florencia Paglianiti. Las autoridades buscan confirmar mediante los informes forenses la secuencia exacta que derivó en la pérdida de control del rodado y la posterior tragedia. Por el momento, el caso se mantiene como un accidente provocado por una descompensación médica inesperada, mientras se recopilan testimonios de los vecinos que presenciaron el impacto.