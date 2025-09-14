Apareció el video del choque que dejó a Thiago Medina peleando por su vida

Mientras Thiago Medina continúa internado en grave estado, se conocieron las imágenes del accidente que el ex-Gran Hermano sufrió este viernes en el partido bonaerense de Moreno, cuando manejaba su moto y fue impactado por un auto que aparentemente realizó una maniobra en contramano.

El hecho se produjo alrededor de las 19:30 en el cruce de las calles San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez. Una testigo relató que Medina circulaba a alta velocidad, con el casco puesto, e impactó contra un Chevrolet Corsa que intentó doblar tras poner la luz de giro.

El video confirmaría que el vehículo conducido por José Fernando Córdoba, de 40 años, se cruzó sobre el carril por el que venía la moto. Tras el choque, el hombre asistió a Medina, quien luego fue trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

La investigación de la causa, caratulada como "lesiones culposas", quedó a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°1 de Moreno. Ya se tomaron las primeras declaraciones testimoniales y, hasta el momento, no hay detenidos.

Cómo continúa el estado de salud de Thiago Medina tras su accidente

Según el parte médico difundido este sábado por autoridades del Hospital, "el paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva" con "asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica".

"El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución", agregaron. La madre de sus hijas, Daniela Celis, contó en redes sociales que el joven fue sometido a una intervención de urgencia y "está estable".

"Sigue en terapia intensiva, completamente sedado. Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida. Gracias", expresó.