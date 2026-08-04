Vivir cerca de polos gastronómicos: por qué los restaurantes también impulsan el valor de las propiedades

La consolidación de polos gastronómicos convirtió a sectores como Güemes en algunos de los más buscados para vivir en Mar del Plata.

Hace algunos años, los restaurantes eran un complemento del barrio: hoy, en muchos casos, son uno de sus principales motores. La apertura de cafeterías de especialidad, cervecerías, bares y restaurantes no solo transforma la vida cotidiana de una zona, sino que también modifica la percepción que compradores e inversores tienen sobre ella.

En Mar del Plata, este fenómeno puede observarse con claridad en sectores como Güemes, Alem, el corredor gastronómico de la calle Córdoba y, más recientemente, en algunos tramos de la avenida Constitución.

Las cafeterías de especialidad se convirtieron en uno de los motores de transformación de numerosos barrios urbanos.

Cuando un barrio empieza a cambiar

Los especialistas en urbanismo suelen hablar de barrios "caminables": lugares donde la mayor parte de las actividades diarias pueden realizarse sin necesidad de utilizar el automóvil.

En ese contexto, la gastronomía cumple un papel central. Contar con una buena oferta de cafeterías, restaurantes, panaderías, mercados y espacios de encuentro hace que el barrio gane movimiento durante gran parte del día y también por la noche.

Ese dinamismo suele traducirse en una mayor demanda inmobiliaria.

Güemes, el ejemplo más consolidado

Si existe un barrio que representa este fenómeno en Mar del Plata, ese es Güemes. Lo que décadas atrás era principalmente una zona comercial hoy combina viviendas, oficinas, hoteles, cafeterías, restaurantes y una intensa actividad durante todo el año.

La incorporación de nuevos locales gastronómicos y comerciales impulsó el crecimiento de la avenida Constitución como uno de los polos de la zona norte.

La posibilidad de resolver buena parte de la vida cotidiana caminando se convirtió en uno de sus principales atractivos para quienes buscan instalarse en la ciudad. No sorprende, entonces, que también sea uno de los sectores con mayor valor por metro cuadrado.

Alem: una identidad propia

Algo similar ocurre en el corredor de la calle Alem. Su perfil gastronómico y nocturno atrae tanto a residentes como a turistas y consolidó una identidad diferente a la de otros barrios tradicionales.

La combinación de gastronomía, bares y vida nocturna fortaleció la identidad del corredor de Alem y aumentó su atractivo residencial.

Quienes eligen vivir en sus alrededores suelen valorar la cercanía a restaurantes, bares y espacios de recreación, incluso por encima de otros atributos.

Córdoba y Constitución, polos en crecimiento

La expansión gastronómica también comenzó a modificar otras zonas de la ciudad. En distintos tramos de la calle Córdoba aparecieron nuevos cafés, propuestas de autor y espacios gastronómicos que ampliaron la actividad más allá del centro tradicional.

Algo parecido sucede sobre la avenida Constitución, donde la incorporación de nuevos locales comerciales y gastronómicos fortaleció el movimiento del sector y despertó un mayor interés por vivir cerca de ese corredor.

La posibilidad de resolver compras, trabajar y disfrutar de propuestas gastronómicas sin utilizar el automóvil es un aspecto cada vez más valorado al elegir dónde vivir.

Aunque cada barrio mantiene su identidad, todos comparten una característica: ofrecen servicios que permiten realizar buena parte de la rutina diaria a pocas cuadras del hogar.

¿Por qué esto influye en el mercado inmobiliario?

Para muchos compradores, la vivienda dejó de analizarse de manera aislada: hoy también importa qué ocurre alrededor. La cercanía a cafeterías, restaurantes, supermercados, gimnasios, plazas y comercios agrega valor porque mejora la experiencia cotidiana y reduce la necesidad de utilizar el auto para actividades simples.

Esa lógica, conocida internacionalmente como la ciudad de los 15 minutos, gana cada vez más espacio en las decisiones de compra.

No todo son ventajas

Vivir en un polo gastronómico también implica algunos desafíos. Mayor circulación de personas, tránsito, dificultades para estacionar y niveles de ruido superiores a los de un barrio exclusivamente residencial forman parte de la ecuación.

Por eso, la elección depende del estilo de vida de cada persona. Mientras algunos priorizan la tranquilidad, otros valoran tener una amplia oferta gastronómica y comercial a pocos pasos de su casa.