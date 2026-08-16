Corte de ruta, ruidazo y fuerte reclamo: los vecinos de Acantilados se manifestaron contra la inseguridad

Los vecinos de Acantilados se manifestaron contra la inseguridad.

Debido a la preocupante sucesión de robos ocurridos en las últimas semanas en la zona sur de la ciudad de Mar del Plata, los vecinos decidieron salir a la calle y hacerse escuchar.

En la tarde del sábado, un grupo numeroso se reunió en la ruta 11, a metros del ingreso al barrio Acantilados, para visibilizar el reclamo. Pese al frío y las condiciones climáticas adversas, hicieron ruido para reclamar contra la inseguridad.

Para no entorpecer drásticamente el tránsito, los vecinos se ubicaban hacia un costado del camino cuando pasaban los vehículos de gran porte y los invitaban a colaborar con el ruidazo tocando bocina.

"Basta de inseguridad", decía uno de los carteles que sostenían los manifestantes. A través de esta intervención los vecinos reclamaron mayor presencia policial en la zona y medidas concretas para abordar una situación que, según ellos comentaron, "se volvió insostenible".

Después de un largo rato, la lluvia los obligó a desconcentrar.

Sociedades de fomento unidas contra la inseguridad

Más de 40 asociaciones de fomento de General Pueyrredon se unieron para solicitar la Banca 25 en el Concejo Deliberante, con el objetivo de expresar su preocupación por la situación de inseguridad que atraviesan distintos barrios de Mar del Plata y Batán.

La iniciativa surgió a partir de los reclamos que, según plantearon los vecinalistas, reciben de manera constante por parte de los vecinos. En ese marco, las entidades buscan que se conforme una mesa de trabajo permanente que permita elaborar una política de seguridad que trascienda las respuestas coyunturales.

Los representantes barriales consideran que en esa mesa deben participar todos los sectores involucrados en la prevención y persecución del delito: Municipio, Provincia, Nación y la Justicia.

El objetivo, señalaron, es "desarrollar políticas que se sostengan en el tiempo y que optimicen y articulen recursos en bien de los vecinos", dejando de lado "situaciones particulares".

En paralelo al pedido, las asociaciones de fomento convocaron a los vecinos a participar de distintas acciones. La primera será el martes 18 de agosto a las 11, frente a la Municipalidad de General Pueyrredon, donde buscarán visibilizar el reclamo por mayor seguridad.

Además, convocaron a una manifestación generalizada para el sábado 22 de agosto a las 11, con concentraciones simultáneas en distintos puntos de Mar del Plata, Batán y localidades del Partido.