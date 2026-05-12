Preocupación en el sur por ola de robos: "Desde San Patricio hasta Acantilados estamos a la buena de Dios"

La creciente cantidad de hechos de inseguridad en la ciudad de Mar del Plata no es ninguna novedad. Los barrios del sur, no escapan a esta realidad. En los últimos días, los vecinos de Acantilados denunciaron una serie de intentos de robo que mantienen alerta a toda la zona.

"Cualquier persona que sale a las 4 de la tarde, a las 10 de la mañana o a las ocho de la noche puede ser asaltada, lastimada y todo por nada", contó uno de los vecinos damnificados y sentenció: "Desde San Patricio hasta Acantilados estamos a la buena de Dios".

Los vecinos comenzaron a juntar registros de los hechos delictivos que sufrieron en el barrio en la última semana y sorprendió la cantidad que lograron recolectar de las cámaras de seguridad. Lo más preocupante, recalcaron, es que llamaron a la Policía en múltiples oportunidades y nadie acudió.

"Como se ve en los videos no alcanzan a hacer nada, solamente intimidan. Y siempre lo mismo: pasan dos personas en moto, uno baja, el otro lo espera y te corren. Te lastiman, te sacan lo que tenés y se van", explicó el vecino, quien tiene 45 años y es padre de dos hijos.

Barrios que necesitan respuestas

Después de registrar, al menos, cinco hechos consecutivos de características similares, los vecinos decidieron organizarse para encontrar una solución. "Estamos tratando de hablar con alguna autoridad, que intervenga y nos pueda ayudar a que haya presencia policial en el barrio", explicó a 0223 un vecino.

"Queremos poder llegar a casa sin que pase nada, que nuestros hijos vuelvan a salir tranquilos a la vereda, a jugar, a tomar el colectivo e ir a la escuela", argumentó uno de los damnificados y contó que a la hora de denunciar, también encuentran otra dificultad: "Estamos divididos en dos, los que viven de un lado tienen que ir a hacer la denuncia a Acantilados, los del otro a Serena".

"Estamos cansados" y "no sabemos qué más hacer" son las frases que más repiten los vecinos del sur de la ciudad. "Ahora estamos publicando los videos en las redes sociales, pero no alcanza porque necesitamos que el reclamo sea más grande", sintetizaron.

En las imágenes se puede corroborar el modus operandi que describen. "Uno es a las cuatro de la tarde, otro a las ocho de la noche, no es por horario, a cualquier hora roban", expresó el vecino y resumió: "Lo único que queremos es estar tranquilos".