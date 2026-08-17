El comerciante que mató a un adolescente había baleado a un ladrón hace dos años

La causa de 2024 se tramitó en la Unidad Funcional de Instrucción N°1, donde el comerciante fue imputado por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego

17 de Agosto de 2026 14:53

El comerciante que el domingo a la madrugada mató a un adolescente e hirió a otro en el barrio Regional ya había protagonizado un episodio similar en 2024 cuando baleó a un ladrón que quiso entrar en un galpón de su propiedad.





El Juzgado de Garantías N°3 deberá resolver en las próximas horas si convierte la aprehensión del comerciante en detención.

fuentes oficiales

0223

madrugada del 7 de febrero de 2024

galpón en el barrio Santa Rita

alarma

Magallanes y De los Inmigrantes

armada con un cuchillo

recibió un balazo en su pierna derecha

corte en la cabeza

Hospital Interzonal General de Agudos

pistola calibre nueve milímetros marca Taurus

secuestrada el domingo a la madrugada

tenencia autorizada y no la portación

El ladrón que ingresó al galpón en 2024 fue trasladado al HIGA tras recibir un disparo en una pierna y sufrir un corte en la cabeza

Unidad Funcional de Instrucción N°1

medidas restrictivas de la libertad.

se convierta la aprehensión en detención

Juzgado de Garantías N°3 a cargo de Rosa Frende.

Gonzalo La Mensa e Ibar Sallaz

conmoción y angustia que tiene

atención psicológica y una medida de resguardo mientras este alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

El comerciante permanece alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán mientras avanza la investigación por el homicidio

Constanza Mandagarán

tres disparos efectuados con el mismo arma:

calibre nueve milímetros

Policía Científica

Sebastián Nazareno García

El hecho que terminó con un adolescente muerto ocurrió en la zona de Champagnat, entre Saavedra y Primera Junta.

solo proceso penal previo por encubrimiento por circular a bordo de un auto robado

marca Taurus calibre nueve milímetros que fue secuestrada en poder del comerciante de 36 años.

0223

Champagnat entre Saavedra y Primera Junta

l homicidio agravado por el uso de arma de fuego y lesiones graves;

intento de robo que García y otras cinco personas intentaron en el lugar.

En este lugar, el comerciante se encontraba junto a otra persona en una Toyota Hilux cuando un grupo de jóvenes intentó abrir el vehículo.

el comerciante y otra persona estaban en el interior de la camioneta Toyota Hilux

secuestraron otra pistola, una escopeta, cargadores y municiones-

pistola calibre nueve milímetros dieron en la víctima que murió en el lugar

menor de 15

sufrió la pérdida de tres dedos de una mano.

La Policía secuestró las bicicletas como parte de las pruebas incorporadas a la investigación.

tres bicicletas que el resto de los jóvenes abandonó e