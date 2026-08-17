El comerciante que mató a un adolescente había baleado a un ladrón hace dos años
Sucedió en enero de 2024 en el barrio Santa Rita. El herido sufrió un balazo en la pierna y un golpe en la cabeza.
17 de Agosto de 2026 14:53
Por Redacción 0223
PARA 0223
El comerciante que el domingo a la madrugada mató a un adolescente e hirió a otro en el barrio Regional ya había protagonizado un episodio similar en 2024 cuando baleó a un ladrón que quiso entrar en un galpón de su propiedad.
El Juzgado de Garantías N°3 deberá resolver en las próximas horas si convierte la aprehensión del comerciante en detención.
Las fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que la madrugada del 7 de febrero de 2024 el hombre llegó junto a un familiar a un galpón en el barrio Santa Rita tras la activación de una alarma.
En el interior de la construcción ubicada en inmediaciones de Magallanes y De los Inmigrantes encontraron a una persona armada con un cuchillo que intentó agredirlos y el repelió el ataque.
El sujeto, que había ingresado por un sector lateral tras retirar una chapa recibió un balazo en su pierna derecha y sufrió un corte en la cabeza que derivaron en su traslado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).
El disparo fue efectuado con una pistola calibre nueve milímetros marca Taurus, similar a la secuestrada el domingo a la madrugada. "En ese momento también tenía la tenencia autorizada y no la portación", señalaron.
El ladrón que ingresó al galpón en 2024 fue trasladado al HIGA tras recibir un disparo en una pierna y sufrir un corte en la cabeza
En esa causa que se tramitó en la Unidad Funcional de Instrucción N°1 se lo imputó por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, aunque no se tomaron medidas restrictivas de la libertad.
En esta ocasión, las autoridades judiciales solicitaron tras su negativa a declarar que se convierta la aprehensión en detención. La medida será resuelta en las próximas horas por el Juzgado de Garantías N°3 a cargo de Rosa Frende.
Este lunes U.C. estuvo acompañado por los abogados Gonzalo La Mensa e Ibar Sallaz quienes adelantaron que va a declarar más adelante cuando pase el estado de conmoción y angustia que tiene. Los profesionales solicitaron atención psicológica y una medida de resguardo mientras este alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
El comerciante permanece alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán mientras avanza la investigación por el homicidio
Según el informe preliminar de autopsia que recibió la fiscal Constanza Mandagarán, el adolescente asesinado el domingo a la madrugada en el barrio Regional recibió tres disparos efectuados con el mismo arma: los plomos rescatados del cuerpo permiten adelantar que son calibre nueve milímetros, el mismo calibre de la pistola secuestrada en poder del comerciante.
Fue personal de Policía Científica el que el domingo a la tarde llevó adelante la autopsia al cuerpo de Sebastián Nazareno García quien falleció de un paro cardíaco tras sufrir una hemorragia masiva producto de los disparos: uno de ellos fue en el pecho y los otros en los hombros.
El hecho que terminó con un adolescente muerto ocurrió en la zona de Champagnat, entre Saavedra y Primera Junta.
Los plomos rescatados del cuerpo de García –que presentaba un solo proceso penal previo por encubrimiento por circular a bordo de un auto robado este año- serán peritados con la pistola marca Taurus calibre nueve milímetros que fue secuestrada en poder del comerciante de 36 años. Tal como adelantó 0223, en el lugar secuestraron un total de siete vainas servidas.
Por el hecho registrado en la zona de Champagnat entre Saavedra y Primera Junta hay dos causas de trámite simultáneo. La primera es la del homicidio agravado por el uso de arma de fuego y lesiones graves; y la otra está a cargo del fiscal Carlos Russo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil por el supuesto intento de robo que García y otras cinco personas intentaron en el lugar.
En este lugar, el comerciante se encontraba junto a otra persona en una Toyota Hilux cuando un grupo de jóvenes intentó abrir el vehículo.
Según la primera hipótesis, el comerciante y otra persona estaban en el interior de la camioneta Toyota Hilux -de la que secuestraron otra pistola, una escopeta, cargadores y municiones- cuando un grupo de jóvenes que circulaban en tres bicicletas pasaron por la calle, regresaron e intentaron abrir el rodado.
Tres de los disparos que efectuaron con una pistola calibre nueve milímetros dieron en la víctima que murió en el lugar y al menos otro un menor de 15 años que sufrió la pérdida de tres dedos de una mano.
La Policía secuestró las bicicletas como parte de las pruebas incorporadas a la investigación.
En el lugar secuestraron las tres bicicletas que el resto de los jóvenes abandonó en el lugar, el arma empleada por el comerciante, otra pistola calibre nueve milímetros, una escopeta, cargadores y municiones.
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