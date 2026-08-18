Del Tíbet a la Argentina: Khenpo Samdup Rinpoche llega por primera vez al país
En el marco del «Argentina Dharma Tour 2026», el maestro del linaje Drikung Kagyu ofrecerá un encuentro en Villa Victoria.
Por Redacción 0223
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Del jueves 27 al lunes 31 de agosto, la Argentina recibirá por primera vez a Khenpo Samdup Rinpoche, maestro de filosofía budista tibetana perteneciente al linaje Drikung Kagyu y discípulo cercano de Su Eminencia Garchen Rinpoche. La visita se desarrolla en el marco del Argentina Dharma Tour 2026, una gira que recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Miramar y Mar del Plata con el objetivo de acercar las enseñanzas y las prácticas de la tradición budista tibetana a los desafíos de la vida cotidiana.
Cada encuentro propone un formato distinto —enseñanzas, ofrenda de té, práctica caminando, actividades al aire libre— y todos están abiertos a toda la comunidad. No hace falta ser budista, tener experiencia previa ni pertenecer a ninguna tradición: la propuesta parte de la idea de que estas prácticas son herramientas concretas para trabajar con la mente y con el propio sufrimiento, disponibles para cualquier persona.
Nacido en la región de Kham, al este del Tíbet, fue discípulo de S.E. Garchen Rinpoche desde los siete años y se ordenó monje a los doce, en el Monasterio Gar. Completó su formación filosófica en monasterios e institutos de la India, donde ejerció como profesor y escribió un comentario sobre La Intención Única (Gongchik), texto fundamental del linaje Drikung Kagyu.
Es autor de siete libros —entre ellos Learning Buddhism y Stages of Meditation—, dirige un programa internacional de estudios y se desempeña como director espiritual de centros de Dharma en Estados Unidos, además de acompañar comunidades de práctica en Canadá, México, Brasil y Europa. Bajo la guía de S.E. Garchen Rinpoche impulsa proyectos humanitarios y de preservación del Dharma. Su enseñanza se caracteriza por la claridad, la sencillez y la cercanía, buscando hacer accesibles las prácticas de compasión y atención para personas de cualquier cultura o tradición.
El linaje Drikung Kagyu
El Drikung Kagyu es uno de los cuatro grandes linajes del budismo tibetano, nacido hace casi mil años y transmitido de maestro a discípulo sin interrupción hasta hoy. Lo que se transmite no es un dogma sino un método: formas concretas de mirar la mente, entrenar la atención y sostener la compasión cuando la vida se pone difícil. Personas de cualquier religión o camino espiritual pueden practicarlo sin dejar de serlo.
El cierre de la visita será el lunes 31 de agosto a las 17 en Villa Victoria, la casa de madera de origen noruego levantada en 1912 que perteneció a Victoria Ocampo y hoy funciona como centro cultural. Allí el maestro ofrecerá enseñanzas de Dharma, práctica caminando y una nueva ofrenda de té, también acompañada por Ofrentes. Será el último espacio para compartir preguntas con Khenpo Samdup Rinpoche y despedir esta primera visita al país, en una de las casas más singulares de la historia cultural marplatense.
«Cuando comprendemos que no estamos separados de los demás, empezamos a comprender lo valioso que es la compasión, la bodhichitta», enseña S.E. Garchen Rinpoche, maestro raíz de Khenpo Samdup Rinpoche.
Una invitación abierta a la comunidad
El Argentina Dharma Tour 2026 se plantea como una iniciativa inclusiva: invita a templos y comunidades budistas, centros de Dharma, grupos de práctica y al público general a participar activamente de la visita. Más allá de los cuatro encuentros confirmados, la gira busca ser un punto de encuentro para recibir las enseñanzas del linaje y fortalecer los lazos entre las distintas Sanghas del país. Las comunidades interesadas en sumarse pueden escribir a la organización.
La gira está organizada por Modo Flow y ZEMILLA, y convoca a templos, centros de Dharma, comunidades de práctica y al público general interesado en las enseñanzas budistas. Los cupos de cada actividad son limitados y la organización recomienda inscribirse con anticipación a través del sitio oficial. Cada encuentro se sostiene con una contribución voluntaria (dāna), una aportación consciente que hace posible la visita del maestro y el desarrollo de las actividades.
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