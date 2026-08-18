Del Tíbet a la Argentina: Khenpo Samdup Rinpoche llega por primera vez al país

Del jueves 27 al lunes 31 de agosto, la Argentina recibirá por primera vez a Khenpo Samdup Rinpoche, maestro de filosofía budista tibetana perteneciente al linaje Drikung Kagyu y discípulo cercano de Su Eminencia Garchen Rinpoche. La visita se desarrolla en el marco del Argentina Dharma Tour 2026, una gira que recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Miramar y Mar del Plata con el objetivo de acercar las enseñanzas y las prácticas de la tradición budista tibetana a los desafíos de la vida cotidiana.

Cada encuentro propone un formato distinto —enseñanzas, ofrenda de té, práctica caminando, actividades al aire libre— y todos están abiertos a toda la comunidad. No hace falta ser budista, tener experiencia previa ni pertenecer a ninguna tradición: la propuesta parte de la idea de que estas prácticas son herramientas concretas para trabajar con la mente y con el propio sufrimiento, disponibles para cualquier persona.

Nacido en la región de Kham, al este del Tíbet, fue discípulo de S.E. Garchen Rinpoche desde los siete años y se ordenó monje a los doce, en el Monasterio Gar. Completó su formación filosófica en monasterios e institutos de la India, donde ejerció como profesor y escribió un comentario sobre La Intención Única (Gongchik), texto fundamental del linaje Drikung Kagyu.

Es autor de siete libros —entre ellos Learning Buddhism y Stages of Meditation—, dirige un programa internacional de estudios y se desempeña como director espiritual de centros de Dharma en Estados Unidos, además de acompañar comunidades de práctica en Canadá, México, Brasil y Europa. Bajo la guía de S.E. Garchen Rinpoche impulsa proyectos humanitarios y de preservación del Dharma. Su enseñanza se caracteriza por la claridad, la sencillez y la cercanía, buscando hacer accesibles las prácticas de compasión y atención para personas de cualquier cultura o tradición.

El linaje Drikung Kagyu

El Drikung Kagyu es uno de los cuatro grandes linajes del budismo tibetano, nacido hace casi mil años y transmitido de maestro a discípulo sin interrupción hasta hoy. Lo que se transmite no es un dogma sino un método: formas concretas de mirar la mente, entrenar la atención y sostener la compasión cuando la vida se pone difícil. Personas de cualquier religión o camino espiritual pueden practicarlo sin dejar de serlo.

El cierre de la visita será el lunes 31 de agosto a las 17 en Villa Victoria, la casa de madera de origen noruego levantada en 1912 que perteneció a Victoria Ocampo y hoy funciona como centro cultural. Allí el maestro ofrecerá enseñanzas de Dharma, práctica caminando y una nueva ofrenda de té, también acompañada por Ofrentes. Será el último espacio para compartir preguntas con Khenpo Samdup Rinpoche y despedir esta primera visita al país, en una de las casas más singulares de la historia cultural marplatense.

«Cuando comprendemos que no estamos separados de los demás, empezamos a comprender lo valioso que es la compasión, la bodhichitta», enseña S.E. Garchen Rinpoche, maestro raíz de Khenpo Samdup Rinpoche.

Una invitación abierta a la comunidad

El Argentina Dharma Tour 2026 se plantea como una iniciativa inclusiva: invita a templos y comunidades budistas, centros de Dharma, grupos de práctica y al público general a participar activamente de la visita. Más allá de los cuatro encuentros confirmados, la gira busca ser un punto de encuentro para recibir las enseñanzas del linaje y fortalecer los lazos entre las distintas Sanghas del país. Las comunidades interesadas en sumarse pueden escribir a la organización.

La gira está organizada por Modo Flow y ZEMILLA, y convoca a templos, centros de Dharma, comunidades de práctica y al público general interesado en las enseñanzas budistas. Los cupos de cada actividad son limitados y la organización recomienda inscribirse con anticipación a través del sitio oficial. Cada encuentro se sostiene con una contribución voluntaria (dāna), una aportación consciente que hace posible la visita del maestro y el desarrollo de las actividades.