Buzones, ilusiones y respuestas: Mar del Plata celebró la Nochebuena con miles de cartas de las infancias

Uno de los más de 11 mil niños que participaron de la propuesta navideña marplatense.

Cerca de 12 mil cartas dirigidas a Papá Noel fueron depositadas este año en los buzones navideños dispuestos por el municipio de General Pueyrredon en distintos puntos del distrito. La iniciativa, pensada especialmente para las infancias, volvió a convertir a plazas y paseos en escenarios de encuentro, imaginación y participación familiar durante las semanas previas a la Navidad.

Los buzones estuvieron ubicados en lugares estratégicos y de alta concurrencia, como la plaza San Martín, la plaza de los Jubilados en el puerto, la plaza central de Batán, el centro comercial Chapadmalal y la plazoleta Manuel Belgrano en Sierra de los Padres.

Entre el 1 y el 23 de diciembre, chicos y chicas se acercaron acompañados por sus familias para dejar sus cartas, muchas de ellas escritas a mano, con dibujos, pedidos y mensajes cargados de ilusión.

Niños marplatense escriben sus cartas para Papá Noel.

La ilusión de las infancias ante una nueva Navidad.

La Navidad más convocante desde que se puso en marcha la iniciativa en Mar del Plata

Además de expresar sus deseos navideños, la propuesta invitó a incluir un correo electrónico de contacto. De ese modo, en la víspera de Nochebuena, quienes participaron recibieron una respuesta personalizada de Papá Noel, un gesto que reforzó el carácter lúdico y emocional de la experiencia y que fue especialmente celebrado por los más pequeños.

Desde el Municipio destacaron que esta edición fue la más convocante desde que se puso en marcha la iniciativa, algo que también se reflejó en la masiva asistencia a las actividades navideñas realizadas en el espacio público.

Un ejemplo de ello fue la ceremonia de encendido del árbol navideño en Plaza San Martín, donde miles de vecinos y turistas se reunieron para compartir una jornada festiva con fuerte protagonismo infantil.

Una multitud en la ceremonia de encendido del árbol navideño en plaza San Martín.

Durante ese evento se presentaron la Orquesta Infanto Juvenil, la Banda Sinfónica Municipal, la Guardia del Mar y la banda Costumbres Argentinas, además de una feria con stands y una variada oferta gastronómica.

En ese clima de celebración colectiva, las cartas a Papá Noel se transformaron en un símbolo de una Navidad vivida desde la participación, la palabra y la imaginación de las infancias, que volvieron a ocupar un lugar central en la escena pública de la ciudad.