La Provincia creó un Observatorio de las Religiones para mapear templos y credos

La Mezquita de calle Bolívar. Mar del Plata es fiel reflejo de la diversidad cultural y religiosa de su población.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires creó el Observatorio de las Religiones, un organismo que tendrá como misión relevar, sistematizar, analizar y difundir información sobre la diversidad religiosa y de creencias en el territorio bonaerense. La iniciativa dependerá de la Dirección de Cultos, en la órbita de la Jefatura de Asesores del Gobernador.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 370 de la Jefatura de Asesores, publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense, y busca generar información actualizada para la planificación de políticas públicas, fortalecer el diálogo entre el Estado y las organizaciones religiosas y promover la convivencia democrática.

Catedral basílica de los Santos Pedro y Cecilia. Al igual que en el resto del país, la mayoría de la población marplatense es católica.

Entre las funciones del nuevo Observatorio estará el relevamiento del patrimonio religioso y de las distintas expresiones de fe presentes en la provincia, incluyendo festividades, rituales, tradiciones, manifestaciones de religiosidad popular y las principales peregrinaciones, además de documentar su evolución histórica y su impacto social.

También tendrá a su cargo la elaboración y actualización de un mapa georreferenciado de templos y lugares sagrados de los diferentes credos, con el objetivo de colaborar con el Registro Nacional de Cultos.

La Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú, una postal tradicional del barrio Alfar.

Otra de las tareas será recibir los requerimientos específicos de las distintas organizaciones religiosas y articular respuestas con los organismos provinciales, además de impulsar acciones para promover la cooperación entre el Estado y las comunidades de fe, fomentar el respeto por la diversidad religiosa y prevenir situaciones de discriminación.

La resolución también establece que el Observatorio deberá registrar y mantener actualizada la historia de bonaerenses que sean venerados por la Iglesia Católica y reconocidos por el Dicasterio para las Causas de los Santos de la Santa Sede.

El Templo Gabriel, en 3 de febrero 2451, una de las tres sinagogas de Mar del Plata.

En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo destacó que las organizaciones religiosas cumplen un rol relevante en la asistencia alimentaria, el acompañamiento educativo, la promoción de la salud y el fortalecimiento del tejido social. Asimismo, señaló que la provincia concentra el 25% de los templos católicos del país y más del 40% de las inscripciones nacionales de cultos no católicos, además de numerosas comunidades religiosas que no integran registros oficiales.

La implementación y coordinación del Observatorio quedará a cargo de la Dirección de Cultos, mientras que la Provincia invitó a los municipios, instituciones académicas y organizaciones religiosas a participar de las tareas de relevamiento e investigación.