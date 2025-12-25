Un saludo navideño con errores volvió a poner a Juliana Santillán en el centro de la polémica

Un mensaje difundido por la diputada marplatense Juliana Santillán durante la Nochebuena terminó generando una fuerte repercusión en redes sociales y colocó nuevamente a la legisladora en el centro de la discusión pública. El saludo, pensado para las celebraciones navideñas, se viralizó rápidamente, aunque no por el tono festivo que pretendía transmitir.

En el video, publicado el miércoles por la noche, la legisladora deseó “una Navidad de resurrección”, una expresión que despertó críticas y correcciones por parte de los usuarios. En pocas horas, el contenido superó las 400 mil visualizaciones y comenzó a circular ampliamente en distintas plataformas, incluso a pesar de que los comentarios en la publicación original estaban limitados.

Numerosos usuarios señalaron el error conceptual, recordando que la Nochebuena conmemora el nacimiento de Jesús, mientras que la resurrección es un hecho central de la Pascua. A partir de allí, el posteo fue citado y replicado con explicaciones históricas y religiosas, y el tema se mantuvo entre las tendencias durante varias horas.

Captura del mensaje que Santillán eliminó de X.

Del cruce por el Garrahan con datos falsos a el error religioso

El mensaje fue grabado desde Mar del Plata, ciudad natal de Santillán, y se sumó a una serie de episodios que ya habían generado cuestionamientos hacia la diputada en los últimos meses. Uno de los más recordados ocurrió en junio, cuando protagonizó un cruce televisivo con médicas residentes del Hospital Garrahan en el marco de un reclamo salarial.

En aquella oportunidad, Santillán mencionó un valor incorrecto de la canasta básica al afirmar que una familia tipo necesitaba 360 mil pesos mensuales, una cifra que fue rápidamente desmentida por datos oficiales del INDEC, lo que amplificó las críticas.

A estos antecedentes se agregan otros momentos de tensión en el ámbito legislativo. Durante un debate sobre financiamiento educativo en el Congreso, un diputado ironizó sobre un discurso, en una referencia que en redes sociales fue asociada con la legisladora.

El nuevo traspié en el saludo navideño volvió a encender el debate en el espacio digital y reforzó la atención pública sobre el desempeño comunicacional de Santillán, en un año atravesado por polémicas reiteradas.