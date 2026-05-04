Destruyeron la puerta de un negocio en Güemes: los comerciantes se sienten "desprotegidos"
El delincuente que destrozó la entrada de vidrio para robar dinero, un celular y prendas fue captado por las cámaras de seguridad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un sujeto destruyó en la madrugada de este lunes la puerta de vidrio de un reconocido negocio de indumentaria de la calle Güemes y se llevó dinero junto a prendas de abrigo y un celular. Los comerciantes de la zona se sienten "desprotegidos" y exigen medidas urgentes.
El hecho se registró alrededor de las 4:30 en Per Lei, ubicado en Güemes al 3900, entre Castelli y Alvarado. Con total impunidad, un sujeto se acercó a la vidriera, la pateó y rompió completamente la puerta principal y corrió directamente hacia la caja registradora.
En apenas unos segundos, el delincuente consiguió sustraer algo de dinero en efectivo, un teléfono y camperas, para luego darse a la fuga sin ser capturado por las autoridades.
Por su lado, desde la cuenta de redes sociales del comercio, apuntaron a la "rapidez" e "impunidad" con la que actúan los ladrones y advirtieron que no se trata de "un hecho aislado", sino que Güemes "es una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad" y hoy se siente desprotegida.
En el mismo sentido, debido a la ola de inseguridad que azota a Mar del Plata, exigieron "más presencia, control y respuestas", y remarcaron que se trata de un pedido "por todos los comerciantes, los empleados y la gente que camina la ciudad todos los días".
"Pedimos difusión, ayuda y seguridad. También pedimos a los medios de Mar del Plata que ayuden a visibilizar lo que está pasando. Si alguien vio algo o puede aportar información, por favor escríbanos", concluyó el mensaje del local.
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