Destruyeron la puerta de un negocio en Güemes: los comerciantes se sienten "desprotegidos"

Un sujeto destruyó en la madrugada de este lunes la puerta de vidrio de un reconocido negocio de indumentaria de la calle Güemes y se llevó dinero junto a prendas de abrigo y un celular. Los comerciantes de la zona se sienten "desprotegidos" y exigen medidas urgentes.

El hecho se registró alrededor de las 4:30 en Per Lei, ubicado en Güemes al 3900, entre Castelli y Alvarado. Con total impunidad, un sujeto se acercó a la vidriera, la pateó y rompió completamente la puerta principal y corrió directamente hacia la caja registradora.

En apenas unos segundos, el delincuente consiguió sustraer algo de dinero en efectivo, un teléfono y camperas, para luego darse a la fuga sin ser capturado por las autoridades.

Por su lado, desde la cuenta de redes sociales del comercio, apuntaron a la "rapidez" e "impunidad" con la que actúan los ladrones y advirtieron que no se trata de "un hecho aislado", sino que Güemes "es una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad" y hoy se siente desprotegida.

En el mismo sentido, debido a la ola de inseguridad que azota a Mar del Plata, exigieron "más presencia, control y respuestas", y remarcaron que se trata de un pedido "por todos los comerciantes, los empleados y la gente que camina la ciudad todos los días".

"Pedimos difusión, ayuda y seguridad. También pedimos a los medios de Mar del Plata que ayuden a visibilizar lo que está pasando. Si alguien vio algo o puede aportar información, por favor escríbanos", concluyó el mensaje del local.