Preocupación por niveles de cierre en dos zonas comerciales de Mar del Plata

Un relevamiento realizado por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) sobre 2.442 locales en distintos ejes comerciales de Mar del Plata revela que el 92,2% de los comercios se encuentra en actividad. El dato refleja una estructura comercial mayoritariamente activa, aunque el informe advierte sobre zonas con niveles de cierre que requieren atención urgente.

El estudio, basado en encuestas en áreas como el microcentro, Güemes, Juan B. Justo, 12 de Octubre y Constitución, entre otros corredores estratégicos, muestra una tasa de cierre global del 7,8%. Sin embargo, existen diferencias significativas según la zona.

Mientras los ejes más consolidados -como microcentro, Güemes y Alem- presentan bajos niveles de locales cerrados, otros corredores evidencian señales de alerta. En particular, Juan B. Justo y 12 de Octubre registran los índices más elevados de cierre.

“Los datos son claros y no admiten lecturas complacientes: el comercio sigue funcionando, pero hay corredores donde la situación es crítica y exige decisiones inmediatas. No alcanza con resistir; en esas zonas hacen falta medidas concretas y urgentes, ya que uno de cada comercios está cerrando”, afirmó el presidente de la cámara empresarial marplatense, Blas Taladrid.

Microcentro, Güemes y Alem presentan los niveles más bajos de locales cerrados.

Radiografía por zonas

Microcentro : 94,44% abiertos / 5,56% cerrados

: 94,44% abiertos / 5,56% cerrados Güemes : 94,29% / 5,71%

: 94,29% / 5,71% Alem : 96,84% / 3,16%

: 96,84% / 3,16% Alberti : 88,26% / 11,74%

: 88,26% / 11,74% San Juan : 94,41% / 5,59%

: 94,41% / 5,59% Talcahuano : 87,50% / 12,50%

: 87,50% / 12,50% 12 de Octubre : 85,62% / 14,38%

: 85,62% / 14,38% Juan B. Justo : 84,32% / 15,68%

: 84,32% / 15,68% Constitución : 93,53% / 6,47%

: 93,53% / 6,47% Tejedor : 97,04% / 2,96%

: 97,04% / 2,96% Total genera l: 92,22% de locales abiertos y 7,78% cerrados

Rubros y actividad

Por su lado, el análisis por rubro muestra una fuerte presencia del sector indumentaria, que concentra más del 20% de los comercios relevados. Le siguen gastronomía, bazar, farmacias y servicios personales, conformando el núcleo de la actividad comercial local.

En último lugar, desde la Ucip señalaron que este tipo de relevamientos permite contar con datos concretos para orientar políticas públicas y acciones institucionales. El objetivo es priorizar los corredores con mayores dificultades y fortalecer aquellos sectores que muestran mayor dinamismo.