Se defendió de un robo en su negocio y le disparó al ladrón en la cara: lo mató

Un violento hecho se registró esta mañana en el centro de Trelew. Un comerciante le disparó en la cara a uno de los ladrones que intentaba robar en su joyería y lo mató en el acto. Según confirmó el fiscal Gustavo Núñez, se trataría de un hombre de entre 20 y 30 años. Otros dos delincuentes lograron escapar y son buscados intensamente por la Policía.

Ocurrió en la Joyería Patagonia, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Pellegrini, a las 7 de la mañana. El local había abierto hacía minutos y el propietario estaba trabajando en el interior cuando los tres delincuentes lo sorprendieron. En circunstancias que aún se investigan, la víctima reaccionó al intento de robo y empezó a disparar dentro del comercio.

Un comerciante le disparó en la cara a uno de los ladrones que intentaba robar en su joyería y lo mató en el acto.

Después de que las autoridades tomaran conocimiento de lo sucedido, se presentaron en el lugar y desplegaron un importante operativo en la zona. Pidieron las cámaras de seguridad del local para establecer cómo ingresaron los sospechosos, por dónde escaparon y si contaban con apoyo en el exterior.

El dueño del local permaneció adentro mientras lo asistían y prestó colaboración a las autoridades, quienes ahora deberán determinar las responsabilidades en los hechos, de acuerdo a la reconstrucción del enfrentamiento.

Harán una audiencia para definir si excarcelan al comerciante que mató al adolescente en el barrio Regional

Los abogados defensores del comerciante que el domingo a la madrugada mató a balazos a un adolescente e hirió a otro al defenderse de un supuesto intento de robo pidieron que se llame a audiencia para resolver el pedido de excarcelacion extraordinaria y de arresto domiciliario que presentaron este miércoles.

Los abogados Gonzalo La Menza e Ibar Sallaz solicitaron al Juzgado de Garantías N°3 que se fije fecha de audiencia para debatir las circunstancias por las que solicitan dichas medidas en favor de Ulises Cristiano.

El hecho ocurrió en Saavedra y Avenida Champagnat, en la madrugada del pasado domingo.

"Más significativo aún resulta que, conforme podrá corroborarse mediante la correspondiente constancia de llamados al sistema de emergencias 911, fue el propio imputado quien, utilizando su teléfono celular, requirió inmediatamente después del intercambio de disparos la presencia de móviles policiales y de una ambulancia", dijeron en la presentación a la que tuvo acceso 0223.

Para la defensa, ese comportamiento no constituye un dato secundario. "Quien, inmediatamente después de un episodio de extrema gravedad y pudiendo materialmente sustraerse de la acción de la justicia, decide permanecer en el lugar, requerir personalmente la intervención policial y solicitar asistencia médica para las personas heridas, exterioriza mediante actos objetivos y contemporáneos al hecho una conducta difícilmente compatible con una voluntad de fuga u ocultamiento", argumentaron.

Un dato importante es que a su entender, de la videofilmación incorporada a la investigación se alcanza a escuchar la asistencia brindada al menor herido con la finalidad de procurar preservar su vida. "Una vez arribado el personal policial, nuestro defendido se mostró colaborador y predispuesto, sin desplegar conducta alguna tendiente a resistir, obstaculizar u ocultar las circunstancias del hecho", agregaron.

En idéntico sentido ponderaron que no intentó esconder, descartar ni sustraer de la investigación las restantes armas de fuego que se encontraban dentro de su vehículo, pese a encontrarse su comercio ubicado frente al lugar y contar, por tanto, con la posibilidad material de hacerlo.

Para los abogados defensores no hay peligro de fuga alguno.

Para La Menza y Sallaz, no hay peligro de fuga alguno ya que Cristiano posee un marcado arraigo familiar -convive con su pareja y es padre de dos hijos menores de edad- y posee un sólido arraigo laboral. Tampoco, sostienen, hay un riesgo de entorpecimiento probatorio, permitió el secuestro de los elementos que se encontraban en su vehículo que justifique mantener la medida de coerción en su modalidad actual.

La defensa planteó la falta de antecedentes penales del comerciante, ofreció la caución juratoria en caso de otorgar la excarcelación, solicitó de manera subsidiaria el arresto domiciliario, aportó la documentación de informes socio ambientales y pidió que se fije fecha de audiencia.