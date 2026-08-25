Denuncian a una reconocida cerealera por adeudar el pago de sueldos y aguinaldos
Los gremios que representan a los trabajadores llevaron el reclamo al Ministerio de Trabajo bonaerense que está mediando con la empresa agropecuaria.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Los trabajadores de una reconocida empresa cerealera de Mar del Plata denuncian que no cobraron aún sus sueldos de junio ni julio ni los aguinaldos. A través de los gremios que los nuclean, Urgara, Camioneros y Comercio, presentaron el reclamo ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y en este momento se encuentran en cuarto intermedio.
Se trata de la empresa agropecuaria Granel Sur, que tiene presencia en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos distritos del territorio bonaerense, y también fuera del país, con una sede en Lima. De acuerdo a los representantes de los gremios involucrados, la cerealera prevé la participación de otra empresa para la solvencia del conflicto.
Se habla de la posibilidad de la compra de activos o de una inversión que aborde la crisis financiera que hoy le impide a la empresa desendeudarse con sus trabajadores. Los sindicatos esperan una nueva audiencia para avanzar con la negociación y decidir a posteriori cómo se continuará el reclamo.
La situación se da en un contexto complejo ya que la crisis económica a nivel nacional afecta principalmente a las y los trabajadores, que en el último tiempo han perdido poder adquisitivo y sufrido en simultáneo el aumento de productos y servicios.
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