Los trabajadores de una reconocida empresa cerealera de Mar del Plata denuncian que no cobraron aún sus sueldos de junio ni julio ni los aguinaldos. A través de los gremios que los nuclean, Urgara, Camioneros y Comercio, presentaron el reclamo ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y en este momento se encuentran en cuarto intermedio.

Se trata de la empresa agropecuaria Granel Sur, que tiene presencia en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos distritos del territorio bonaerense, y también fuera del país, con una sede en Lima. De acuerdo a los representantes de los gremios involucrados, la cerealera prevé la participación de otra empresa para la solvencia del conflicto.

Denuncian a una reconocida cerealera por adeudar el pago de sueldos y aguinaldos

Se habla de la posibilidad de la compra de activos o de una inversión que aborde la crisis financiera que hoy le impide a la empresa desendeudarse con sus trabajadores. Los sindicatos esperan una nueva audiencia para avanzar con la negociación y decidir a posteriori cómo se continuará el reclamo.

El reclamo de los trabajadores de Granel Sur.

La situación se da en un contexto complejo ya que la crisis económica a nivel nacional afecta principalmente a las y los trabajadores, que en el último tiempo han perdido poder adquisitivo y sufrido en simultáneo el aumento de productos y servicios.