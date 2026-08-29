Palomas atrapadas y heridas: vecinos reclaman por una red colocada en una verdulería

Vecinos y agrupaciones reclamaron por la presencia de varias palomas atrapadas en una red colocada en la fachada de un comercio ubicado en la esquina de avenida Independencia y San Martín. Según señalaron, algunas de las aves permanecen encerradas y otras quedaron enganchadas en la estructura.







Según señalaron los denunciantes, algunos de los animales permanecen encerrados dentro de la estructura tanto de la panadería de la esquina, como de la verdulería continua, mientras que otros quedaron enganchados y presentan heridas en sus alas. La situación quedó registrada en un video que comenzó a circular entre vecinos y muestra a las aves atrapadas en la red.











Además, vecinos que denunciaron el hecho señalaron que la red se encuentra sobre el sector donde se almacenan cajones con frutas y verduras, y expresaron su preocupación por las condiciones de salubridad que esto podría generar.

Los vecinos reclamaron que se retire la red y se libere a las aves que todavía permanecen atrapadas, además de que se adopten medidas para evitar que la situación vuelva a repetirse. También pidieron la intervención de las autoridades municipales ante las condiciones en las que se encuentran los animales.