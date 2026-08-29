El Complejo Batán concentra cientos de denuncias por torturas y deficiencias en el acceso a la justicia

La Comisión Provincial por la Memoria presentó el informe en el rectorado de la UNMDP.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en el rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata el 20° Informe Anual, El sistema de la crueldad XX. Se trata de un extenso diagnóstico sobre las condiciones de encierro y el funcionamiento de las políticas criminales, de seguridad, niñez y salud mental en la provincia de Buenos Aires.

En líneas generales, la Comisión advirtió sobre el endurecimiento sostenido del sistema penal y sus consecuencias sobre los derechos humanos. Para la construcción del relevamiento, la CPM realizó 785 inspecciones en cárceles, comisarías, alcaidías, centros de detención de jóvenes, hogares de niñez, hospitales de salud mental y comunidades terapéuticas, y mantuvo más de 54.500 entrevistas con víctimas de violencia estatal.

La presentación del informe de la CPM en Mar del Plata.

Así fue como registró 91.833 hechos de torturas, malos tratos y otras vulneraciones de derechos, de las cuales el 16% correspondió a situaciones de negación o restricción del acceso a la justicia. El informe señala que, a diciembre del 2025 había 63.934 personas detenidas en cárceles, alcaidías, comisarías y bajo monitoreo electrónico. La cifra representa casi el doble de la registrada diez años atrás.

La sobrepoblación en cárceles y alcaidías alcanzó el 116%, mientras que durante el año se produjeron 224 muertes en esos establecimientos, 203 de ellas vinculadas con problemas de salud no asistidos.

Las violaciones de Derechos Humanos en el Complejo Penitenciario de Batán

Según el Registro Provincial de Torturas, el Complejo Batán inscribió 786 hechos de tortura y 1.719 deficiencias en el acceso a la justicia en el 2025. Para elaborar el relevamiento, la CPM entrevistó a 340 personas detenidas, lo que representa aproximadamente el 15% de la población alojada en el Complejo hasta diciembre del año pasado.

La CPM denunció el crecimiento sostenido de la población carcelaria.

Entre las principales vulneraciones de derechos registradas se encuentra la falta o deficiencia en la asistencia de salud, que representa el 39% de los casos relevados. Le siguen las malas condiciones habitacionales, con el 17%, y las situaciones de aislamiento, que alcanzan el 12%. El resto corresponde a otras formas de vulneración de derechos detectadas en menor medida.

El preocupante diagnóstico de la CPM sobre el Complejo Batán.

Los datos se inscriben en un contexto de crecimiento sostenido de la población penitenciaria. En el Departamento Judicial Mar del Plata, la tasa de encarcelamiento pasó de 174 personas cada 100.000 habitantes en 2012 a 302 en 2024, lo que representa un incremento del 74%.

El informe también pone en evidencia el modo en que se producen las privaciones de libertad y alerta sobre un proceso de “policialización de la actividad fiscal”. Durante el 2025, en el Departamento Judicial Mar del Plata, el 93% de las privaciones de libertad dictadas por órganos judiciales fueron consecuencia de aprehensiones policiales, mientras que apenas el 7% se produjo a partir de una orden judicial de detención.

Alertaron por el deterioro de las condiciones de encierro.

La proporción contrasta con el promedio provincial: en el conjunto de la provincia de Buenos Aires, las detenciones originadas en aprehensiones policiales representan el 89%, mientras que el 11% restante corresponde a órdenes judiciales de detención.