Por primera vez, una mujer dirigirá la Alcaidía Penitenciaria de Batán

Por primera vez, una mujer asumió como directora de la Alcaidía Penitenciaria de Batán en una ceremonia que se realizó este lunes en la dependencia mencionada luego de la disposición de la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.

Se trata de la inspectora mayor del escalafón general María Guadalupe Díaz, quien es licenciada en Gestión Penitenciaria y Técnica Superior en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria.

Díaz, nacida en Olavarría, cuenta con 25 años de servicio en la institución, período en el que se desempeñó en diferentes destinos: la Unidad 1 Olmos, las unidades 2, 27 y 38 de Sierra Chica, la Unidad 7 Azul, la Unidad 19 de Saavedra y en la Unidad 8 Los Hornos, en La Plata.

La funcionaria egresó de la Escuela de Cadetes en 2003 con la jerarquía de adjutora y a lo largo de su trayectoria ocupó diversas responsabilidades operativas y administrativas, funciones que le permitieron adquirir una amplia experiencia en la gestión penitenciaria.

La designación de Díaz marca además un hecho significativo para la institución, ya que es la primera vez que una mujer asume la dirección de la Alcaidía Penitenciaria Batán (APB).

La ceremonia de asunción fue realizada en el playón de la APB y la inspectora mayor del escalafón general asumió formalmente la conducción de la dependencia, tras la finalización de la gestión del director saliente, Edgardo Edmundo Flores.

Su designación marca un precedente histórico al ser la primera mujer al mando de la Alcaidía de Batán

El acto fue presidido por el subdirector general de Complejos Penitenciarios, Ariel Gómez, acompañado por la subdirectora general de Política y Desarrollo de Recursos Humanos, María Eugenia Salamen; el secretario de Coordinación del Complejo Penitenciario Zona Este, Manuel Gastón Collado; el director de la Unidad Penitenciaria N° 15, Juan Patricio Echeverría, y el director de la Unidad N° 50, Gerardo Dumerauf Bahl.

También participaron los subdirectores Germán Rodríguez, Ramiro Gorosito, Javier Almirón y Maximiliano Dumerauf Bahl, junto a personal penitenciario, integrantes de la comunidad educativa y representantes de la pastoral carcelaria del establecimiento.

Además, durante la ceremonia se concretó la toma de posesión del cargo, instancia en la que la nueva directora fue puesta en funciones por Gómez, quien valoró el trabajo que se desarrolla en la Alcaidía y alentó a la nueva conducción a continuar consolidando las tareas que se llevan adelante.

Luego de la asunción, Díaz dirigió unas palabras a los presentes, en las que agradeció la confianza depositada por las autoridades superiores y destacó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo institucional y el compromiso del personal en el funcionamiento cotidiano de la dependencia.

En tanto, Collado destacó la labor del director saliente, subrayando tanto su calidad personal como la gestión realizada en su período al frente de la dependencia.